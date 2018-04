El PP se pone ecologista en Cabanillas en su lucha contra los glifosatos que usa el Ayuntamiento

Noticias relacionadas Las malas hierbas de Cabanillas se matarán con un derivado del vinagre Temas relacionados Ecologismo Medio Ambiente Izquierda Unida PP PSOE Cabanillas del Campo El Ayuntamiento de Cabanillas volverá a utilizar glifosato en las calles del municipio para eliminar las malas hierbas, a pesar de haber prometido en los programas electorales del PSOE y de IU que nunca lo usarían. Así se puede leer en los diferentes avisos que ya han colocado en varias vías de la localidad, en una intervención que comienza este mismo miércoles, 4 de abril.



Así lo denuncia el Grupo Popular de Cabanillas, cuyo portavoz, Jaime Celada, ha recordado que "el ‘vinagre milagroso’, que García Salinas ha vendido estos años como sustancia respetuosa con el medio ambiente y los animales, no ha funcionado”.



“El tiempo nos ha dado la razón después de nuestras numerosas denuncias ante la evidencia de que el ‘vinagre milagroso’ no daba los resultados anunciados y que nuestras calles y aceras parecían más una selva que calles típicas del municipio con la renta per cápita más alta de toda Castilla-La Mancha”, ha insistido Jaime Celada.