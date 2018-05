El presidente de los regantes pide agua desalada no para cerrar el trasvase, sino para tener más

Temas relacionados Agua Medio Ambiente Trasvase Tajo-Segura Sacedón El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha apostado durante su comparecencia en la Comisión especial del Agua en la Asamblea Regional de Murcia por solucionar a corto y medio plazo el déficit hídrico de la cuenca del Segura mediante la desalación.



Jiménez se ha referido a un estudio que han encargado a una consultoría y que contempla el aprovechamiento de los recursos que facilita la desalación a corto plazo, mientras que a medio plazo propone llevar la desalación a los "parámetros de producción total ideal de las desaladoras".



En este sentido, ha manifestado que un hándicap para usar los recursos de la desalación es el coste. Para ello ha manifestado que habría que llevar a cabo una política de abaratamiento de los costes. "Para reducir los costes energéticos, la desaladora debería funcionar los 365 días del año", ha indicado.



Además de eso, ha afirmado que otro recurso disponible es usar las aguas depuradas. Ha alabado la reutilización de este tipo de agua añadiendo que su uso ya se encuentra al 98% en utilización agrícola. "En otras cuencas solo se usa el 1% del agua depurada", ha indicado.



Asimismo, ha incidido en que los regantes de la Región de Murcia quieren poder disponer de agua en un "volumen similar" al del resto de sus competidores del país, "con una calidad parecida y costes similares".



El trasvase, "intocable"

Durante su intervención también se ha reiterado en que el trasvase Tajo-Segura facilita agua tanto a regadíos como para el consumo humano de la población civil. "El trasvase es una pieza intocable. No podemos tocar la normativa del trasvase salvo que sea para mejorar la condiciones", ha defendido.



Sobre el Pacto Regional del Agua, el presidente del Scrats ha pedido abandonar los dogmatismos, avanzar en ideas y "ver cuál es la solución más factible, económica y rentable para todos". Ha afirmado que desconoce si lo que más contamina es una desaladora o un trasvase, insistiendo en que hay que darle una solución al déficit hídrico porque el sector "quiere avanzar en medidas paliativas. Debemos avanzar en ideas y dejarnos los dogmatismos".



Por parte del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Cano ha asegurado que las demandas de los regantes y agricultores "coinciden" con los postulados del PP. Cano ha indicado que Jiménez les ha confirmado que el trasvase Tajo-Segura funciona y se mantiene vivo "gracias a la Ley del Memorandum". En materia de desalación, el 'popular' ha aclarado que ésta "no garantiza la autosuficiencia hídrica de la Región y debe ser contemplada siempre como un recurso complementario. No es un capricho del PP, es por sentido común, precio y calidad".



Por parte de Podemos, María Giménez ha señalado que los regantes "ya comienzan a comprender que la desalación es prioritaria dado el gran volumen de agua que se puede conseguir". No obstante, ha manifestado que aún las desaladoras regionales no funcionan a máxima capacidad y que los costes son elevados. "Hay que usar la desalación como método prioritario para conseguir el agua que necesitamos", ha añadido.



Desde el PSOE, Jesús Navarro ha coincidido con el presidente del Scrats en la existencia de un "mix de soluciones" al déficit hídrico. Entre las propuestas que ha recordado de la comparecencia destacan favorecer la cesión de derechos entre cuencas, entre otras.



El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, por su parte, ha destacado la producción agrícola en la Región defendiendo la legalidad y el memorándum. "El agua desalada nos parece bien, pero debe ser un complemento", ha dicho.



Sobre el Pacto Regional del Agua, la formación naranja y PSOE esperan que se firme lo antes posible, desde Ciudadanos apuntaban a final de mes. El PP insiste en que habrá un pacto con aquellos partidos que "estén con las reivindicaciones de los regantes, el trasvase, la interconexión de cuencas y la desalación como complemento". Mientras que desde Podemos recuerdan que "no se está siendo honesto ni con la ciudadanía ni con los regantes", motivos por los que se salieron de ese pacto.