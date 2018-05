El PSOE carga contra el Gobierno de España en la previa de la comisión del trasvase

Temas relacionados Agua Medio Ambiente Trasvase Tajo-Segura PP PSOE Cospedal El PSOE de Castilla-La Mancha ha manifestado que espera que el Gobierno de España "no traicione más a Castilla-La Mancha" en la reunión de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, que se va a reunir este jueves, y ha insistido en que la región "no se merece un nuevo trasvase".



El diputado del Grupo Socialista en las Cortes Miguel González ha señalado, a preguntas de los medios durante una rueda de prensa, que "no puede ser que, cuando caen cuatro gotas, Rajoy y Cospedal miren al Tajo y no al Levante". "Es tiempo de soluciones y esa solución no puede volver, como quiere el PP, por una nueva puñalada y un nuevo expolio a Castilla-La Mancha", ha añadido.



González ha afirmado además que los socialistas no saben realmente "qué posición mantiene el PP de Castilla-La Mancha" en relación con los trasvases ya que, ha apuntado, "ante los más de 20 trasvases de esta legislatura ha hecho mutis por el forro".



El diputado ha defendido que el PSOE mantiene "una posición coherente" en este asunto, que pasa por "aumentar los recursos hídricos que faltan en determinadas zonas", algo que, ha dicho "se produce no dejando las desaladoras a un 30 por ciento de su producción".



Por ello, ha repetido que la solución es "aumentar el número de desaladoras en el Levante" para que "no se tenga que ir a expoliar al Tajo".