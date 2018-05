El PSOE critica a Román y lo hace a dos voces: las de Sara Simón y Daniel Jiménez

Temas relacionados Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara Daniel Jiménez Sara Simón PP PSOE La secretaria de la Agrupación Local del PSOE en Guadalajara, Sara Simón, y el portavoz municipal en la capital, Daniel Jiménez, han valorado negativamente los tres años del actual Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Guadalajara y han esbozado los objetivos que se marcan a un año de las próximas elecciones municipales. En palabras de Sara Simón, “nuestro objetivo principal es desbancar a Román para poner el Ayuntamiento de nuevo al servicio de la ciudadanía”, porque “nuestras prioridades son que haya un empleo digno y de calidad para las personas de la ciudad, viviendas asequibles, la defensa de nuestro patrimonio histórico y cultural, la promoción del deporte base asequible a todas las familias e inclusivo, queremos una ciudad diversa, igualitaria, que apueste por la igualdad entre mujeres y hombres y rescate a las familias que más lo necesitan, una ciudad sostenible y que mejore su movilidad en todos los sentidos”.



Cuestiones todas ellas que “distan mucho de las políticas que está llevando a cabo Román”, han coincidido Sara Simón y Daniel Jiménez. La secretaria local ha destacado, en contraposición con la negativa gestión de Román, “el buen trabajo del Grupo Municipal del PSOE, que lleva tres años haciendo una oposición útil, con propuestas que son aprobadas por el pleno porque Román ya no tiene mayoría absoluta, pero después el PP no las ejecuta, por ejemplo en materia de transparencia, participación ciudadana e igualdad”.



Jiménez ha empezado aludiendo a que “el PP ha sido condenado por corrupción, porque la corrupción ha sido el principal instrumento que ha tenido el PP para ganar elecciones, dopado y con los demás partidos en condiciones de desigualdad”, para a continuación ofrecer un pormenorizado balance de la labor realizada por Román: “tras tres años de legislatura y once de Román como alcalde de Guadalajara, nuestra ciudad sigue teniendo un gran déficit en igualdad, en oportunidades de desarrollo y en servicios básicos municipales”, ha afirmado.



El portavoz socialista ha achacado esta situación, en gran medida, a “la desmotivación, falta de liderazgo y falta de estrategia de ciudad por parte de Román”, de quien ha dicho que “da la sensación de estar deseando que toque la campana de mayo de 2019 para pasar página”, algo que “es lógico porque son ya 23 años los que lleva Antonio Román de concejal en el Ayuntamiento, los últimos once como alcalde, mucho tiempo para alguien que dijo estar de paso y, honestamente, él sabe que ya no tiene nada que aportar a esta ciudad”.



“Román ha convertido Guadalajara en una ciudad SIN”.

Daniel Jiménez ha afirmado que “con la gestión de Román, Guadalajara es hoy una ciudad SIN: sin un nuevo Plan de Ordenación Municipal, sin Biblioteca Municipal, sin un espacio joven en condiciones, sin planes de empleo para personas que buscan trabajo y no lo encuentran” y “sin solución a problemas que se arrastran, al menos, desde 2007, cuando Román llegó a la Alcaldía”.



En este sentido, ha señalado que “el nudo de Cuatro Caminos sigue siendo el mayor punto negro de la ciudad, pero no hay más que promesas huecas del Gobierno de España y del alcalde, que en realidad no hacen nada para que sea más seguro”. Además, “por la incompetencia de Román y su dañina e interesada confrontación con el Gobierno regional, sigue sin hacerse el segundo acceso al Hospital y al colegio Diocesano, que es de la exclusiva competencia del Ayuntamiento y debía llevar hecho varios años, y el parking subterráneo, ya terminado, sigue sin poder usarse por la ciudadanía porque el alcalde sigue sin dar la licencia”.



También ha citado como uno de los problemas sin resolver por Román el nudo de Francisco Aritio, a la altura del Puente Árabe: “once años después, sigue sin hacerse la rotonda, allí continúan los bloques de hormigón, que el alcalde dijo en 2007 que eran provisionales”.



Más de 100 solares en el centro de Guadalajara.

El portavoz municipal se ha referido también al “silencio de Román ante el cierre del Infantado, después de haber validado el Ayuntamiento una ITE favorable en octubre, que le estará reportando palmaditas en la espalda de sus jefes del PP, pero evidencian su falta de liderazgo para la ciudad” y a “los más de cien solares en el casco antiguo, a cual más abandonado, y a los edificios públicos cerrados –cárcel provincial, antigua cárcel de mujeres, edificio de Correos, la casa del pintor Carlos Santiesteban o el Centro Cívico- con los que Román se dirige al final de su mandato”.



Déficit en igualdad y en servicios municipales

Dentro del balance realizado por el portavoz municipal del PSOE, han tenido un lugar destacado lo que ha calificado como “déficit de igualdad de oportunidades, porque el alcalde da becas para comprar zapatillas de 90 euros a familias que ingresan más de 80.000 euros al año, pero se niega a abrir comedores escolares en periodos no lectivos porque dice que eso es un gasto excesivo”.



En cuanto a los servicios municipales, ha señalado que “la principal queja de la ciudadanía es que Guadalajara está cada vez más sucia, últimamente incluso con presencia de ratas en las calles”. Además, ha indicado que el mal estado de las aceras provoca riesgo de caídas, sobre todo para las personas de más edad, sigue habiendo quejas por mal mantenimiento de las zonas verdes y los autobuses urbanos siguen perdiendo usuarios.



Jiménez ha indicado que “el Gobierno de Román ingresa más del ciudadano que lo que gasta en prestarle servicios y eso hay que reequilibrarlo”, porque “los superávits de los que presume el alcalde son meras ficciones contables que solo sirven para cuadrar las cuentas de Montoro y no las de la ciudadanía”.



Daniel Jiménez ha recordado también que Antonio Román es “el primer alcalde de Guadalajara de la etapa democrática que ha sido reprobado por la mayoría del pleno municipal por su opacidad, que solo sirve para tapar sus importantes carencias de gestión, su favoritismo y su falta de dedicación a la ciudad”.