El PSOE intenta enfriar el optimismo de Román sobre los Cercanías

La secretaria de la Agrupación Local del PSOE en la ciudad de Guadalajara, Sara Simón, ha asegurado este viernes que el llamado Plan de Mejora de Cercanías presentado la víspera por el ministro de Fomento "no contiene ningún tipo de actuación en la línea C-2 beneficiosa para Guadalajara, ni nuevas estaciones, ni ampliación de vías, nada absolutamente".



En el díptico publicado por el Ministerio de Fomento para presentar dicho plan, que Sara Simón ha calificado como “un plan de improvisación para las Cercanías”, no aparece ninguna prevista para la línea C-2.



La secretaria local del PSOE ha señalado que “la línea C-2 tiene muchas carencias importantes, que no pueden esperar hasta 2025 para que se les dé solución” y que “lo que contempla este plan de improvisación no acaba con los problemas de esta línea, que hacen la vida imposible a miles de usuarios y usuarias de nuestra ciudad, y que requieren medidas urgentes”.



En este sentido, ha recalcado que “falta una mayor frecuencia de trenes, porque no se puede permitir que solo lleguen o salgan trenes de la estación de Guadalajara cada treinta minutos; falta personal, que ayudaría a solventar muchas de las incidencias que se producen cada día; no aparece ninguna ampliación de trenes Civis y sabemos, como desde el PSOE llevamos años reclamando, la necesidad de que haya más Civis; y falta un compromiso específico con la mejora de la estación de Guadalajara, no solo en cuanto a accesibilidad, sino una reforma integral de la estación de la capital de la provincia”.



Sara Simón ha valorado el Plan de Cercanías como “una absoluta falta de noticias positivas para la ciudad y la provincia de Guadalajara” y ha afirmado que “no entendemos la satisfacción que dice tener Antonio Román, que continúa rindiendo pleitesía a los ministros del PP mientras siguen menospreciando a Guadalajara. Una vez más, Rajoy maltrata a la ciudad y a la provincia, y Román le sonríe”, por lo que ha pedido al alcalde que “deje de anteponer sus intereses y los favores con altos cargos de su partido a los intereses de la ciudadanía de Guadalajara”.



La secretaria local ha recordado que “las quejas y reclamaciones de los usuarios de la línea C-2 son diarias y constantes, porque todos los días sufren retrasos e incluso que algún tren no llegue a salir de la estación” y, a pesar de ello, “el Gobierno de Rajoy ha presentado el plan diciendo que se basa en un estudio de diagnóstico, en el que la satisfacción sobre la puntualidad de Cercanías alcanza el 96%”. Un dato absolutamente cuestionable a menos que “igual que se han olvidado de la línea C-2 para hacer mejoras, también la hayan excluido de ese plan de diagnóstico”, ha ironizado.