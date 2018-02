El PSOE pide al Ayuntamiento de Azuqueca, con alcalde del PSOE, que deje de pedir el Centro de Salud

Noticias relacionadas La polémica en Azuqueca, desde el PSOE provincial La polémica en Azuqueca, desde la candidatura fallida Julio García, sin rival en Azuqueca (aunque con polémica de fondo) El PSOE de Azuqueca ha pedido al Ayuntamiento de esa localidad la “retirada inmediata” de los carteles que piden la construcción de un centro de salud cuyas obras están a punto de adjudicarse



El secretario local, Julio García, asegura que “solo desde la mala fe por parte de quien persiste en exigir algo que se está haciendo puede explicarse la colocación de esa cartelería”, y recuerda que el segundo centro de salud se va a construir “no porque lo diga una moción o se coloquen unos carteles, sino porque García-Page asumió ese compromiso y lo está cumpliendo.



Hay que recordar que hace escasos días se renovó la dirección de la Agrupación Local de Azuqueca, no sin polémica. Ahora, ha pedido a la Corporación municipal la “retirada inmediata” de los carteles en los que se insta a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a construir el segundo centro de salud de la localidad, “por responsabilidad, por lealtad institucional, y porque no tiene sentido exigir a una Administración que haga algo que ya está haciendo”, ha afirmado el secretario local, Julio García.



En este sentido, ha recordado que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicó el 21 de diciembre la licitación de las obras del segundo centro de salud de Azuqueca, por un presupuesto de 3.058.222 euros. El 18 de enero concluyó el plazo de presentación de ofertas y son nueve las empresas que optan a la construcción de esta infraestructura sanitaria, entre las que saldrá la adjudicataria de esta obra.



“No hay ninguna duda de que el procedimiento para la construcción del segundo centro de salud de Azuqueca se ha iniciado ya, y ahora han de cumplirse los plazos y los requisitos legales que marca la tramitación”, ha explicado García. “Por tanto, persistir en la colocación de esos carteles sólo puede explicarse desde la mala fe, puesto que desde octubre en que se presentó la moción hasta hoy se ha cumplido por parte del Gobierno regional con lo que se pedía, y no por ninguna moción, sino porque así lo ha comprometido, presupuestado y ejecutado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page”, ha agregado.



El responsable socialista ha señalado que el argumento de que los carteles se han colocado por la aprobación de una moción en el Pleno no explica la realidad de lo ocurrido, ya que el acuerdo es del mes de octubre y, desde entonces hasta el momento actual, los hechos dejan sin efecto dicho acuerdo. Entre ellos, ha señalado la aprobación del presupuesto de Castilla-La Mancha –en el que se incluye la financiación necesaria para la construcción de esta infraestructura– y la licitación de las obras, que se adjudicarán en los próximos días.



García ha recordado que la colocación de carteles en los que se pedía a Cospedal la construcción del segundo centro de salud vino precedida de hechos "tan relevantes" como la paralización de unas obras que estaban ejecutándose, el intento de deshacerse del edificio del centro de salud y la nula disposición del Gobierno regional a dialogar con el Ayuntamiento de Azuqueca. “Pusimos carteles porque era la única vía que nos quedaba. Nadie contestaba a nuestras cartas. Nadie nos recibía ni nos cogía el teléfono”, ha señalado, antes de poner de manifiesto “la diferencia abismal” de esa actitud con la del actual Gobierno regional, “que ha recibido al alcalde, ha hablado con él en numerosas ocasiones y ha tomado y ejecutado decisiones que no dejan lugar a dudas sobre la inmediata construcción del segundo centro de salud”.



Ante estas circunstancias, ha pedido a todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares que no utilicen con fines partidistas el nuevo centro de salud. “Ese centro se va a hacer no porque lo diga una moción o se pongan carteles, sino porque Emiliano García-Page se comprometió a hacerlo”, ha insistido, y ha subrayado que “las reivindicaciones de la anterior legislatura no sirvieron porque el PP y Cospedal decidieron que Azuqueca no merecía esa infraestructura, todo lo contrario que el actual presidente”.