El PSOE quiere prohibir que se circule a más de 30 por hora en Guadalajara, salvo en las avenidas

El PSOE pide que el Ayuntamiento de Guadalajara cumpla el Plan de Seguridad Vial que se comprometió a poner en marcha entre 2013 y 2016.



El portavoz socialista, Daniel Jiménez, ha vinculado implícitamente estos incumplimientos con los datos de atropellos en la ciudad (42 en 2016 y 49 en lo que llevamos de 2017, con una media anual de 44 atropellos en los últimos nueve años, según sus cálculos).



Entre los incumplimientos del Plan de Seguridad Vial 2013-2016, el portavoz socialista ha destacado que solo se ha instalado un “sistema de detección fotorrojo” en la calle Francisco Aritio, pero quedan por instalarse otros ocho en distintas calles y glorietas de la ciudad. Y no se ha hecho absolutamente nada en los siguientes puntos: no se ha actualizado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), no se han instalado vallas protectoras en los centros escolares que impidan cruzar por cualquier punto de la calle; no se ha realizado el Programa Anual de Educación Vial y Policía Local para sensibilizar a los peatones, especialmente a los jóvenes, del peligro de cruzar distraídos con móviles o dispositivos similares; no se han hecho campañas específicas de prevención de atropellos; y no se ha creado el Consejo Municipal de Seguridad Vial".



El PSOE de Guadalajara quiere implantar ya en la ciudad las llamadas “zonas 30”, en las que la velocidad máxima está limitada a 30 km/hora, en toda la red no básica de las consideradas arterias principales para el tráfico. “No es suficiente con la colocación de pasos elevados y no puede ser que en Guadalajara se circule en algunas calles a 50, 60 y 80 kilómetros por hora”, ha señalado Jiménez, subrayando que “los estudios dicen claramente que reducir un 5% la velocidad media en la ciudad significa reducir un 10% los accidentes y un 20% los accidentes mortales”.



Lo que dice la norma

La legislación vigente en toda España remite al artículo 50 del Reglamento de Tráfico de 2015, que dice textualmente:

La velocidad máxima que no deberán rebasar los vehículos en vías urbanas y travesías se establece, con carácter general, en 50 kilómetros por hora, salvo para los vehículos que transporten mercancías peligrosas, que circularán como máximo a 40 kilómetros por hora.



Estos límites podrán ser rebajados en travesías especialmente peligrosas por acuerdo de la Autoridad Municipal con el titular de la vía, y en las vías urbanas, por decisión del órgano competente de la Corporación Municipal.



En las mismas condiciones podrán ser ampliados, empleando al efecto la correspondiente señalización, en las travesías y en las autopistas y autovías dentro de poblado, sin rebasar en ningún caso los límites genéricos establecidos para dichas vías fuera de poblado.



En defecto de señalización, la velocidad máxima que no deberán rebasar los vehículos en autopistas y autovías dentro de poblado será de 80 kilómetros por hora Los autobuses que transporten pasajeros de pié con autorización no podrán superar en ninguna circunstancia la velocidad máxima establecida en el número 1.2 del artículo 48 de este Reglamento para los casos contemplados en el párrafo anterior.

El alcalde no se cierra a nada

Conocida esta petición, el alcalde ha recordado que, si bien el Reglamento General de Circulación establece ese límite en 50 km/h, el Ayuntamiento, a través de su Ordenanza lo tiene establecido en 40 km/h. Además, en algunos puntos como el casco, se reduce hasta los 30 km/h.



No obstante, Antonio Román ha señalado que “si existen estudios técnicos que aconsejan variar esos límites, no habría ningún problema en hacerlo con el fin de mejorar la seguridad del peatón. La seguridad está por encima de todo”.



Román ha señalado, asimismo, que los atropellos que se han producido este año han sido, en un 60% debidos a los conductores y el resto a los peatones. No obstante, la cifra sigue siendo inferior a la registrada hace diez años, cuando ascendieron a los 56. Se seguirá trabajando, según ha insistido, en la mejora de la visibilidad de los pasos de peatones.



Atascos ante los colegios

Las propuestas del Grupo Socialista también incluyen la implementación del camino escolar seguro en todos los centros escolares, que Daniel Jiménez ha calificado como “incompatibles con la aglomeración de coches que todos los días se ve en los alrededores de los colegios durante las horas de entrada y salida de los alumnos”; la revisión de la iluminación de los pasos de cebra; la creación del Centro Docente de Seguridad Vial para peatones y conductores; la puesta en marcha de la red municipal de alquiler de bicicletas eléctricas, un servicio del que Guadalajara carece desde 2012; la creación del Consejo Municipal de Seguridad Vial para que “las medidas sobre tráfico dejen de decidirse exclusivamente en el despacho del alcalde y del jefe de la policía local y se adopten teniendo en cuenta a la ciudadanía”; y la adhesión del Ayuntamiento de Guadalajara a la Carta Europea de Seguridad Vial, vigente desde 2004 y la participación en la Semana Europea de la Movilidad.



Sobre Cuatro Caminos

A preguntas de los medios de comunicación, Daniel Jiménez ha valorado también las actuaciones que la DGT está realizando en los últimos días en el entorno de la glorieta de Cuatro Caminos: “como responsable público, da vergüenza que estas actuaciones se realicen después del fallecimiento por atropello de una niña de 18 años, cuando son medidas que debían estar adoptadas desde 2015 y si esas marcas viales ya hubiesen estado bien puestas en 2015 a lo mejor se habrían evitado unos cuantos atropellos, pero todavía queda mucho por hacer, que son las infraestructuras que segreguen a los peatones de los vehículos, porque esto son solo medidas paliativas e insuficientes”, ha dicho.