El PSOE también echa la culpa a Cospedal de las grietas en el edificio de Aguas Vivas

Temas relacionados Urbanismo Vivienda Guadalajara PP PSOE El diputado socialista Fernando Mora ha recordado este viernes al PP que las primeras denuncias sobre la situación del edificio desalojado este jueves en Guadalajara se produjeron en 2013 y continuaron en 2014 y "nunca el Gobierno de Castilla-La Mancha de la época anterior hizo caso a lo que los vecinos estaban denunciando".



"La primera vez que se ha atendido a las denuncias ha sido a partir de 2016", ha comentado Mora en rueda de prensa en Toledo, después de que el PP hubiera criticado previamente la gestión del Gobierno actual en este asunto, que ha afectado a unas cien personas "y no a 300".



Además, ha lamentado que el PP haya usado este tema para "hacer un uso partidista de tragedias ajenas", algo que considera "inmoral", y ha comentado que lo que los ciudadanos afectados quieren es que "demos soluciones, no que utilicemos su situación personal para hacer demagogia los unos contra los otros".



Dicho esto, ha puntualizado que "el edificio no lo construyó ni Cospedal ni Page, sino los técnicos" y habrá que exigir las responsabilidades correspondientes "una vez hechos los informes técnicos que pongan en evidencia dónde están los problemas y qué es lo que los genera".



El parlamentario socialista también ha contestado a los 'populares' que el Ayuntamiento y la Junta han estado en contacto "en todo momento", que la consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha estado allí desde antes de amanecer y de forma "permanente" todo el día" y que el presidente regional, Emiliano García-Page, ha estado este viernes y no para hacerse una foto.