El reloj del Ayuntamiento vuelve a estar en hora; los de las calles siguen sin estar

Temas relacionados Ayuntamiento de Guadalajara Sorpresa para los escasos paseantes que la mañana del domingo se aventuraban por el centro de Guadalajara: el reloj del Ayuntamiento marcaba la hora que quería y no la que debia ser. Las manecillas no es que estuvieran paradas, sino que se movían a un ritmo lento e imposible de interpretar. A las diez de la mañana indicaba la una menos cuarto, quizá de la madrugada, puede que la de la tarde, equivocadamente en todo caso.



Así de lento y desbarajustado anduvo todo el festivo y así arrancó también la semana laboral. Este martes, día de mercado, el reloj ya ha vuelto a la razón y señala con puntualidad los minutos, los cuartos y las horas desde lo alto de la torre consistorial.



Fuentes municipales consultadas recuerdan que la avería del reloj del Ayuntamiento es algo sumamente inusual. La última factura fue cuantiosa, de más de 10.000 euros, pero se remonta tres lustros atrás. El mecanismo se ha demostrado eficaz para tanto uso continuado.



¿Y los relojes callejeros?

De lo que se sigue sin tener noticias es del concurso para reponer los relojes callejeros que durante décadas ayudaron a saber la hora a los viandantes en numerosos puntos de la ciudad.



Como se informó ampliamente en LA CRÓNICA, la última concesionaria abusó del Ayuntamiento hasta el punto de mantener los relojes una vez terminado el período acordado, sin que los responsables municipales cayeran en la cuenta... y sin que la empresa dejara de cobrar a sus anunciantes por la publicidad que coronaba cada reloj. Si quiere recordar los detalles de esta ya antigua polémica, puede leer los enlaces adjuntos.



Pasado el sonrojo, desde el Ayuntamiento se llegó a anunciar un nuevo concurso, hace ya más de un año, con más ubicaciones que antes y del que no se ha vuelto a saber, dadas las dificultades para interesar a ninguna posible concesionaria con las condiciones planteadas en el pliego.