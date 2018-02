El tío de Patrick Nogueira pide que se le aplique a su sobrino la cadena perpetua, “no revisable”

Temas relacionados Pioz Juzgados Sucesos Walfran Campos, tío de Patrick Nogueira, el autor confeso del cuádruple crimen de Pioz en agosto de 2016, ha pedido para su sobrino la prisión "para toda la vida, no revisable", convencido de que sería un "peligro" y que, tras matar a su hermano, cuñada y los dos hijos de estos, volvería a cometer crímenes.



Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press para LA CRÓNICA tras conocer el nuevo paso de los tribunales en el caso de este cuádruple crimen, después de dictar el Juzgado número 1 de Guadalajara este 7 de febrero un auto por el que acuerda la continuación de los trámites del procedimiento del Tribunal de Jurado en relación a estas muertes en Pioz.



Para Campos, la prisión permanente revisable "no es suficiente", y aguarda impaciente que se fije la fecha del juicio con jurado popular; "voy con ganas de que se haga justicia y de que se de ejemplo en Brasil", donde está toda su familia "sufriendo tremendamente y llorando como si fuera ayer", afirma.



Un sufrimiento al que se une también --dice Campos-- su hermana y madre de Patrick, quien según su propio hermano afronta ahora una "pelea psicológica interna tremenda y trágica", teniendo en cuenta que su hijo ha acabado, supuestamente, con la vida de su hermano, esposa y sus dos pequeños.



"Mi hermana sabe que su hijo mató a su hermano y también que está condenado a pasar toda la vida en la cárcel, y es una pelea tremenda y trágica", afirma.



Según puntualiza Campos, en Brasil no hay prisión permanente revisable y "la injusticia prospera y los reclusos hacen su propia justicia", afirma el tío de Patrick, para quien "las leyes brasileñas son muy blandas, y quien tiene dinero, paga y sale".