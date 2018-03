El tío del asesino confeso de Pioz: “Si sale de la cárcel, estará más furioso y volverá a matar”

Temas relacionados Pioz Juzgados Sucesos Walfran Campos, tío de Patrick Nogueira, el autor confeso del cuádruple crimen de Pioz, cree que la pena solicitada por la Fiscalía de Guadalajara de prisión permanente revisable para su sobrino por cuatro asesinatos "es muy poco" y está convencido de que si sale en veinticinco o treinta años "estará más furioso y volverá a matar".



Así lo ha declarado a Europa Press su propio tío, quien ha manifestado que habla en nombre de la familia y ha reconocido que, a su juicio, no es lógico darle una segunda oportunidad a alguien que "ha bromeado con lo que hizo y no se ha arrepentido".



Además, para Walfran Campos, su sobrino, actualmente en prisión en la cárcel de Estremera (Madrid) en espera de juicio, no mató sólo a su hermano, su cuñada y sus sobrinos "sino a cuatro familias más", y por eso "creo que debe estar en prisión toda la vida".



"Ni mis sobrinos ni mi hermano tendrán una segunda oportunidad y por eso no me entra en la cabeza que Patrick la vaya a tener", ha aseverado, tras incidir en la necesidad de que haya una respuesta "dura y contundente" de la justicia española.



Por último, Walfran Campos ha señalado que toda la familia, incluida su hermana y madre de Patrick, "están como locos con lo sucedido".