“El Tuno”, protagonista del primer cocido taurino de la temporada en Guadalajara

A sus 74 años, este novillero que es "El Tuno" continua con su entrañable locura: la de terminar su carrera matando un novillo a sus 75 años. La cita será en el mes de junio. Como dice "El Tuno", la locura de un torero solo la entendería otro torero.



Abogado, músico e iluminador de los grandes de la escena puso la luz en las olimpiadas de Seúl. Director de iluminación en el estreno de "El sombrero de tres picos" en el Teatro Real, también. Coleccionista de coches clásicos. Pero por encima de todo, torero.



Toreó en Francia y México. También hizo el paseíllo en Madrid, en festejos menores. Pero el no entendería su vida sin el toro.



Su padre fue el fundador de la ONCE. El veterano novillero colgó el cartel de no hay billetes para este cocido alcarreño y pudo disertar con los aficionados de la provincia sobre una vida llena de aventuras.



"El Tuno" realizó todas las películas con la incipiente actriz Marisol donde actuaba con la tuna; incluso llegó a grabar la popular canción "Clavelitos". Curiosamente, sus comienzos en las capeas estuvieron acompañados con otro representante del festejo popular " El Momo". Con el tiempo se hicieron grandes amigos y compañeros de fatigas, corriendo la legua y pasando el guante en los pueblos donde actuaban.



Hoy reside en una urbanización en El Pozo de Guadalajara, desde donde atiende sus empresas dedicadas al montaje de gradas y escenarios.



Un personaje que bien podría ser el protagonista de una novela y que resulto interesante, entreñable y cercano en su comparecencia en Guadalajara.