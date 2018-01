Eladio Freijo nos adelanta las citas deportivas más importantes que vendrán a Guadalajara en 2018

Noticias relacionadas La selección española de fútbol sub-19 jugará este mes de enero en Guadalajara frente a Italia Temas relacionados Deportes Ayuntamiento de Guadalajara Guadalajara debuta como Ciudad Europea del Deporte 2018 con unas expectativas muy halagüeñas tanto desde el punto de vista económico y de imagen como deportivo, con cerca de cuarenta acontecimientos nacionales e internacionales de primer orden en la agenda de este año.



El concejal delegado de Deportes, Eladio Freijo, cree que este reconocimiento es un valor añadido que otorga imagen y proyección a la ciudad tanto dentro como fuera de la provincia y de España, tras reconocer que ya se comienza a observar como la capital se queda "un poquito corta" en cuanto a alojamientos.



Freijo ha recordado que en la reciente celebración de la Copa de España de Voleibol han llegado a la ciudad cerca de 3.000 personas, pero como en Guadalajara sólo se han podido alojar aproximadamente la mitad, unas 1.500, y el resto en pueblos de alrededor y en Alcalá de Henares (Madrid).



"Guadalajara está dando la talla. Quizá en lo que se queda algo corta es en cuanto a alojamientos", ha dicho Freijo, tras avanzar que se están "moviendo" nuevos negocios en hostelería, así como la remodelación de algún hotel, e incluso alguno que estaba cerrado se quiere reabrir, ha adelantado, convencido que todo ello "da pie a traer alguna otra cosa todavía más importante".



Este año, al margen de acontecimientos locales, y con motivo de la elección de Guadalajara como Ciudad Europa del Deporte, la selección española de fútbol sub-19 se enfrentará a Italia el próximo 17 de enero; en febrero España-Bulgaria de baloncesto femenino, o el campeonato internacional de kárate con cuarenta y ocho países inscritos también próximamente.



Un campeonato de Europa, de Valladolid a Guadalajara

Pero, además, para Semana Santa habrá un circuito mundial de tenis de mesa, y según el concejal de Deportes, "siguen llamando para celebrar eventos en Guadalajara".



A falta de confirmación, es muy posible que el Campeonato de Europa de Gimnasia Rítmica que se iba a celebrar en Valladolid venga a la capital alcarreña en junio, al margen de la Copa del Mundo que ya estaba concedido, ha señalado.



Si bien Guadalajara ya era conocida en los últimos años por la celebración de distintos actos vinculados con el deporte, en opinión de este edil, esta elección como Ciudad Europea conlleva que "las federaciones se estén volcando un poco más en querer celebrar algo más especial en Guadalajara".



"Nuestro objetivo, en todo caso, no es el de ser la mejor ciudad europea, que viene bien, sino trabajar para traer acontecimientos deportivos que generen riqueza a la ciudad", ha apostillado tras recordar que, de todos los campeonatos previstos para este año, más de una decena serán televisados a nivel mundial por más de cuarenta países.



Por lo que se refiere a eventos nacionales, el edil ha resaltado el Campeonato de España de Triatlón en mayo.



En todo caso, para Freijo, Guadalajara ya se situaba en un buen nivel de eventos deportivos antes de este reconocimiento, aunque también, a nivel más local, ha recordado la creación de un nuevo parque deportivo en el barrio de Manantiales para conmemorar este reconocimiento.



A modo de conclusión, el concejal de Deportes ha querido destacar la participación de los clubes de Guadalajara, así como el apoyo de la Administración regional con una cantidad económica, así como de la Diputación Provincial, aunque no ha sabido precisar aún la cantidad que van a aportar.

"Contamos con ello porque, si no fuera así, no podríamos llegar a todos los acontecimientos solos como Ayuntamiento", ha concluido tras elogiar también el incremento de empresas interesadas en actuar como sponsor.