Elecciones o elecciones, plantea García-Page

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en la Comunidad Autónoma, Emiliano García-Page, ha considerado que independientemente del resultado de la moción de censura presentada por su partido contra el Gobierno de Mariano Rajoy y de si Pedro Sánchez consigue los apoyos necesarios para desbancar al PP del Gobierno, debería de haber elecciones generales "en cuestión de meses".



En una entrevista en la Cadena Cope este miércoles, García-Page ha insistido en que "no hay más alternativa" aunque la moción salga adelante esta semana en el Congreso de los Diputados.



"Aunque todos los partidos, incluyendo Ciudadanos, apoyaran la moción, creo que lo que no se produce es un escenario de previsibilidad como para poder garantizar una agenda de Gobierno", ha afirmado, añadiendo que "simple y llanamente esto desemboca en elecciones de una manera o de otra".



Esto debería ocurrir según García-Page incluso aunque Rajoy salvara la moción de censura, ya que es "evidente" que su Ejecutivo "no tiene apoyo". "No sabemos si elecciones en unos meses tal y como está el ambiente. Da la impresión de que pueden ser inmediatas", ha señalado.



García-Page ha justificado la moción de censura presentada por los socialistas ante la "situación de incertidumbre" nacional, la cual espera que "se contagie lo menos posible" a la situación económica que ya "empezaba a enderezarse".



El líder socialista ha argumentado además que aunque de la moción saliera un Gobierno del PSOE encabezado por Pedro Sánchez, ese Ejecutivo "no podría resolver nada si dependiera de los que no creen en España", en alusión a un posible apoyo de partidos independentistas. "Se tendría que limitar a convocar elecciones y que hablen los electores, que es lo lógico".



Sobre la postura de Pedro Sánchez, ha considerado que ha estado "cómodo" en las últimas semanas ante extremos como el apoyo a la aplicación del artículo 155. En su opinión, Sánchez "tenía en su hoja de ruta agotar la legislatura", pero el día que se conoce la sentencia del 'caso Gürtel' "se crea una presión desde las bases del partido hasta el punto de que la reacción del PSOE era obligada".



"Pedro Sánchez no tenía más remedio que presentar la moción y plantar cara", ha manifestado García-Page.