Empiezan a pedir que la N-320, saturada de camiones, tenga doble carril al menos hasta Cabanillas

Alcaldes o representantes del PSOE en los ayuntamientos de los municipios de Cabanillas, Torrejón del Rey, Uceda, Galápagos y el Casar, junto al secretario general del partido en Guadalajara y diputado nacional, Pablo Bellido, han urgido este viernes al Gobierno central a que ponga en marcha ya medidas de seguridad vial y de desarrollo en los accesos a estos municipios que unen la provincia alcarreña con la Comunidad de Madrid.



En una comparecencia pública ante los medios de comunicación, cada uno de estos alcaldes han hecho públicas sus demandas al Ministerio de Fomento, propuestas que Bellido quiere trasladar al Gobierno a través de enmiendas a las que darán forma estos días y que ha resumido en el desdoblamiento de la N-320 hasta Cabanillas del Campo para acompasar el desarrollo industrial en esta zona del Corredor con infraestructuras viarias.





En el caso de Cabanillas del Campo, su alcalde, José Salinas, ha mostrado la preocupación que hay en un municipio donde ha crecido el tráfico de turismos y vehículos pesados con la llegada de nuevas empresas y el nudo que hay entre la A-2 y la N-320 hacia la localidad se comienza a saturar en horas punta.

Según Salinas, a determinadas horas se crea una "caravana" que "impide el acceso fluido al municipio", de ahí que el alcalde haya exigido soluciones para que esto no perjudique en la calidad de vida ni en el tránsito que puedan tener las empresas instaladas.



Salinas ha solicitado ya al Ministerio de Fomento una reunión para tratar estos temas, lo ha hecho en tres ocasiones, pero aún no ha recibido ninguna respuesta.



Más peticiones

Pero, además, inciden en la mejora de los accesos a cada uno de estos municipios, en cuyas travesías se registran ahora problemas importantes, como es el caso del acceso a Galápagos, o en la conexión con la urbanización de Caraquiz, en Uceda, donde según Bellido, muchos ciudadanos "se juegan la vida" para ir a su casa.



Según el parlamentario socialista, aún no saben si presentarán desde el PSOE una "gran enmienda" o tres enmiendas, algo que decidirán próximamente pero lo que si tienen claro --ha dicho-- es que "la N-320 hacia el Norte no puede esperar un día más".



Bellido ha criticado la reticencia de Rajoy a realizar infraestructuras y considera que, además, los criterios que usa son bastante "sectarios", hechos que le llevan a pensar que sus medidas no traducirán en hechos inmediatamente.



En todo caso, el secretario del PSOE ha pedido a sus alcaldes y concejales o representantes del en la zona que "no levanten el freno del acelerador" y que aprovechen el momento para crear empleo en el Corredor del Henares.



La alcaldesa de Torrejón del Rey, Bárbara García, ha pedido un semáforo en el centro del municipio dado que la N-320 pasa por ahí y también ha reclamado medidas más seguras de acceso a las urbanizaciones porque ahora, algunos vecinos, para cruzar la vía "se juegan la vida".



Cree la alcaldesa que la propuesta podría pasar inicialmente por la construcción de una rotonda y espera que no se tomen decisiones cuando ya sea demasiado tarde.



Por su parte, la teniente de alcalde de Galápagos, María José De Castro, ha pedido al Gobierno nuevamente la importancia de mejorar el acceso a la propia localidad, cuya entrada es hoy "muy peligros"a por el cambio de rasante que hay, de ahí que su propuesta pase, primero por poner iluminación, pero también por tener un carril de aceleración y otro de incorporación.



Por su parte, Ramón Vidal, responsable del PSOE en El Casar y exalcalde de este municipio, ha vuelto a reclamar la creación de una rotonda a la zona industrial, mejorar el acceso a la carretera de Mesones, y cambiar la forma de acceder a la urbanización Las Colinas, que al tener hoy la forma de acceso en curva se convierte en un reto peligroso cada día.



Por último, el alcalde de Uceda, Javier Alonso, se ha quejado de los accidentes que se registran en su municipios por el problema de accesos y ha reclamado el inicio, cuanto antes, de la rotonda en la N-320 a la altura de su municipio, en el kilómetro 326.



Todas estas propuestas se estudiarán y se incluirán en enmiendas que se llevarán al Parlamento.