En 27 pueblos se van ahorrar dinero en la factura municipal de la luz gracias a la Diputación

La Diputación de Guadalajara va a destinar este año un total de 800.000 euros para actuaciones que permitan el ahorro de la factura energética a los ayuntamientos de la provincia. Los beneficiados serán 27 pueblos o EATIMs que financiarán la obra con el 20% del coste total, aportando la mayor parte, el 80%, la Diputación Provincial.



Se trata de unas actuaciones “muy demandas por los alcaldes y concejales de los municipios”, ha dicho Octavio Contreras, diputado responsable de este Plan, “con el que pretendemos seguir dando respuesta y ayudando a que los ayuntamientos reduzcan el gasto energético con tecnologías más avanzadas, consiguiendo reducir las emisiones de CO 2 y disminuyendo también la contaminación lumínica”.



Este Plan de Eficiencia Energética ha sido aprobado gracias a los votos del equipo de Gobierno del Partido Popular y de la diputada no adscrita, Yolanda Ramírez; mientras que el Grupo Socialista y el Grupo Ahora Guadalajara han votado en contra. Contreras ha lamentado que estos grupos no apoyen inversiones tan necesarias y, sobre todo, tan demandadas por los alcaldes y concejales; “no obstante, desde el equipo de Gobierno seguiremos trabajando por nuestros pueblos y vecinos primando por encima de todo el interés general”. En este sentido, Contreras ha recordado que este es el séptimo año que se pone en marcha este Plan y que los ahorros han llegado en ocasiones hasta el 65% de la factura de la luz de algún ayuntamiento.



Los municipios donde se va a actuar son Alhóndiga, Casas de San Galindo, Condemios de Abajo, El Casar, Campillo de Ranas (barrios de El Espinar y Roblelacasa), Espinosa de Henares, Huérmeces del Cerro, Hueva, Iniéstola, Jadraque, La Nava de Jadraque, Málaga del Fresno, Milmarcos, Molina de Aragón, Monasterio, Morenilla, Pálmaces de Jadraque, Peñalén, Peralejos de las Truchas, Romanillos de Atienza, Sauca, Sigüenza, Tendilla, Tobillos, Tórtola de Henares, Villaseca de Henares y Yebra.