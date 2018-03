En Alemania se hacen eco del Festival de la Lavanda de Brihuega

Temas relacionados Alcarria Brihuega La agencia de noticias alemana Deutsche Presse Agentur, DPA, ha apostado por el Festival de la Lavanda de Brihuega como destino turístico español para promocionar en el mercado germano.



Brihuega, también conocido como 'El Jardín de la Alcarria' se viste de morado durante todo el mes de julio con la floración de sus campos. La floración de la lavanda es una de las grandes citas del verano alcarreño. Cada año, en el mes de julio, el Ayuntamiento programa un sinfín de actos en torno a la emblemática planta.



En menos de tres semanas, ya han sido 13 los medios de comunicación alemanes que se han hecho eco de la promoción del Festival de la Lavanda que se llevó a cabo durante la ITB de Berlín a principios del mes de marzo.



Castilla-La Mancha ha contado en esta edición por primera vez, con estand propio en la Feria Internacional de Turismo de Berlín (ITB), bajo el paraguas de Turespaña y allí se dio da a conocer como destino turístico con entidad propia.



Precisamente, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, fue la encargada de presentar ante más de una veintena de turoperadores, agencias de viaje y medios de comunicación especializados, los encantos de la región que, registra, año tras año, una notable demanda de turismo extranjero.



Tal y como informa el Gobierno regional, "cada vez son más los alemanes que eligen la Comunidad autónoma como destino de vacaciones". No en vano, el año pasado aumentó, respecto a 2016, un 4,1% el número de turistas alemanes que visitaron Castilla-La Mancha.



Durante el año 2017, el turismo extranjero ha crecido en Castilla-La Mancha un 19% en lo referente al número de viajeros en comparación con el año anterior, superándose la cifra de 400.000 viajeros extranjeros ese año.



ALEMANIA, CUARTO MERCADO

Alemania es el cuarto mercado extranjero en importancia como emisor de flujos turísticos a Castilla-La Mancha, con un 5,9% del total de la demanda no residente, atendiendo a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE correspondientes a 2017. Respecto a 2016, se aprecia un notable incremento del 4,1% en los viajeros alemanes alojados en hoteles de Castilla-La Mancha.



Para ahondar en la difusión de este festival de los sentidos, desde el Ejecutivo regional se trabaja en la organización de un viaje promocional o 'fam trip', gracias al cual acudirán a Castilla-La Mancha operadores y medios de comunicación alemanes con el objetivo de afianzar la promoción que se está haciendo en este país.



DPA-Deutsche Presse Agentur, la agencia de noticias alemana es una sociedad limitada que pertenece a los principales medios de comunicación alemanes y junto a la canadiense-británica Reuters, la estadounidense Associated Press (AP), la francesa Agence France-Presse y la española EFE, es una de las agencias mundiales de mayor renombre, generando más de 800 noticias al día de todas las categorías: política, economía, cultura, deporte y misceláneas.



Los medios de comunicación que se han hecho eco del Festival de la Lavanda de Brihuega son Hamburger Abendblatt, Westdeutsche Zeitung, Frankfurter Neue Presse, Ruhr Nachrichten, Rhein Zeitung, entre otros.