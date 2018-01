En carne viva sigue la herida del PSOE en la Diputación por el apoyo de Yolanda Ramírez al PP

Noticias relacionadas La Diputación de Guadalajara hace balance, destacando lo que es capaz de ahorrar: ya no tiene deuda El portavoz del Grupo Socialista, Julio García, ha asegurado este lunes que la Diputación de Guadalajara ha vivido “su año más negro” en 2017. “No se puede calificar de otro modo después de haberse producido en su seno el mayor escándalo político del periodo democrático en nuestra provincia”, ha recalcado.



Según ha recordado, el pasado mes de enero se materializó “un caso de transfuguismo de libro” mediante el “vergonzoso pacto” entre PP de Latre y Guarinos y la entonces diputada de Ciudadanos, Yolanda Ramírez: “El PP compró una mayoría absoluta que no le dieron las urnas y la diputada tránsfuga se aseguró un sueldo que hubiera perdido al abandonar su partido y dejar de ser portavoz”.



“El PP y su cómplice, Yolanda Ramírez, tiraron así por la borda cualquier atisbo de la regeneración que prometieron al arrancar este mandato, incumpliendo claramente los compromisos que condicionaron la investidura de Latre como presidente. Si en algún momento aquel acuerdo representó una oportunidad de superar la etapa oscura y sectaria del gobierno de Guarinos, lo sucedido en enero la desterró para siempre”, ha lamentado García.



Golpe antidemocrático

Aunque este hecho ha sido sin duda lo más grave que ocurrió en la Diputación de Guadalajara durante el año recién terminado, el portavoz socialista ha querido subrayar también que se consumó “un golpe antidemocrático” contra los consorcios provinciales de Bomberos y de recogida de basuras. “No contentos con expulsar a los ayuntamientos de los órganos de decisión, dejándoles sin voz y voto, además se modificaron los estatutos unilateralmente y sin contar con nadie para tratar de dar cobijo legal a este atropello. Nos parece una vergüenza”.



“Si mal empezó el año, forzosamente tenía que acabar mal en lo relacionado con la transparencia y el buen gobierno”, ha agregado. Como si pretendiera devolver a toda prisa a la Diputación de Guadalajara al furgón de cola en materia de transparencia, en la última Junta de Gobierno del mes de diciembre, y en clara represalia por varias denuncias de acuerdos irregulares o de mala gestión, el Gobierno de Latre decidió negar a los grupos de la oposición la documentación que acompaña a los asuntos incluidos en el orden del día, que hasta ahora sí se les facilitaba.



Por otro lado, el portavoz socialista ha criticado la total ausencia de proyectos que demuestren la implicación de la Diputación con los municipios. “Todavía son muchas las necesidades que tienen nuestros pueblos, pero este Equipo de Gobierno da la sensación de que carece de ideas y de impulso para abordarlas. Una vez concluido el Plan de Carreteras, ¿ahora qué? ¿Acaso no sería necesario por ejemplo un plan equivalente para garantizar a medio plazo el abastecimiento de agua de los municipios y acometer una renovación integral de las redes de distribución que siguen siendo obsoletas en gran parte de ellos? ¿Es de recibo que se sigan consignando 200.000 raquíticos euros anuales para ayudar a mejorar estas infraestructuras que son prioritarias para la inmensa mayoría de los ayuntamientos?”, se ha preguntado.



En relación con el Plan de Carreteras, García ha querido recalcar que fue puesto en marcha por un Gobierno socialista, y el PP lo encontró ya a pleno rendimiento y con financiación asegurada. De hecho, lo único que han hecho tanto Latre como Guarinos ha sido retrasar su finalización y quejarse de los créditos aprobados por unanimidad para financiar exclusivamente esa inversión “que jamás se hubiera llevado a cabo si hubiera dependido de su impulso”.



Caída de la inversión

Igualmente, ha desmentido con datos que esta sea la etapa de mayor inversión de la historia de la Diputación. Así, durante el último Gobierno socialista se invirtieron una media de 26,3 millones de euros por año, casi el 40% del presupuesto total. Mientras, en el mandato de Guarinos esa cifra se redujo hasta los 17,5 millones de media –menos del 30% del presupuesto– y en los dos últimos años tampoco llega a los 20 millones anuales, apenas un 33% del presupuesto total.



El portavoz socialista ha denunciado que la gestión de Latre y su Equipo de Gobierno se está caracterizando por una “actitud de desidia”. Prueba de ello es que se anunció un plan de empleo propio de la Diputación dotado con 200.000 euros, que han quedado en el cajón. Otro tanto ha ocurrido con las ayudas a los grupos de desarrollo rural. Además de rebajarlas de manera sustancial, la realidad es que ni un solo euro de los 250.000 que se anunciaron ha ido a parar a quienes tratan de abrir un negocio o ampliarlo en nuestro medio rural



García ha denunciado también que la Diputación de Guadalajara será la única de toda la región que se aparte del convenio que ofrece el Gobierno de Castilla-La Mancha para mejorar caminos rurales, “a pesar de que con ello rechaza la llegada de casi 5 millones de euros que aportaría la Junta de Comunidades para ese fin, una inversión que la provincia de Guadalajara no merece perder y que no se puede permitir el lujo de rechazar”.



“Que no vengan hablando de que les preocupan nuestros pueblos ni la lucha contra la despoblación. Si esto fuera verdad, no se perderían estas oportunidades, ni se quedarían en un cajón las ayudas a los emprendedores. ¿De qué le sirve a la provincia de Guadalajara que la Diputación gane la carrera de la amortización anticipada de la deuda si perdemos todos la de la lucha contra la despoblación?”, ha concluido.