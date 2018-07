En Murcia califican de “aberración” la propuesta de Page de no enviar más agua para regadíos

Noticias relacionadas Órdago de Page: plantea que no vaya ni una gota de agua desde el Tajo a los regadíos del Levante Temas relacionados Agua Medio Ambiente Trasvase Tajo-Segura Castilla-La Mancha García-Page Junta de Comunidades España El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Miguel Ángel Del Amor, considera "una aberración" el documento en defensa del agua que ha dado a conocer este lunes el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha que reclama no enviar "ni una gota de agua para regadío" a Levante.



El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha presentado este lunes el borrador del documento de posición en defensa del agua en la región, en el que, ha señalado, la postura es la de que no se destine "ni una sola gota de agua para regadío en el Levante", ya que "el agua para regadío se puede utilizar en Castilla-La Mancha".



Del Amor ha dudado en tomarse esas declaraciones "como una broma" porque un consejero "no puede decir esas palabras", no puede, ha defendido, "fomentar la guerra entre comunidades".



Por contra, ha apostado por un "acercamiento" y ha mostrado su sorpresa porque en diciembre ya dejaron reflejadas las necesidades de cada comunidad que se iba a recoger en el pacto nacional del agua y no son las ahora expuestas.



"No entiendo ahora este cambio de rumbo cuando las organizaciones agrarias opinan lo contrario, así como su mismo partido en Murcia, en Comunidad Valenciana y Andalucía", ha indicado.



El consejero murciano ha reiterado que desde Murcia se busca solucionar el déficit para todas las comunidades, y que el sobrante llegue a Murcia, y ha recordado que esta comunidad "fue la primera en poner sobre la mesa la redotación de la cabecera del Tajo con otros trasvases".



Además, ha añadido, el regadío en Castilla-La Mancha está creciendo mientras que el Murcia, por ley, "no puede hacerlo por ser cuenca deficitaria".