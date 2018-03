En ninguna región se marca más la casilla del IRPF a favor de la Iglesia que en Castilla-La Mancha

Temas relacionados Economía Castilla-La Mancha Catolicismo La Iglesia Católica recaudó 256,2 millones de euros en la Declaración de la Renta 2017, correspondiente al IRPF de 2016, 7,1 millones más que el año anterior, pero por primera vez desde 2007 --cuando se instauró el nuevo sistema de asignación tributaria-- se ha registrado un descenso en el número de declaraciones a favor de la Iglesia hasta los 7,1 millones, 234.768 menos que en el ejercicio anterior, ello pese a que Castilla-La Mancha es la región que más marca la casilla a favor del IRPF, con un 45,9 por ciento de declaraciones a favor.



El vicesecretario general para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, ha achacado el descenso del número de declaraciones a que el año pasado se habilitó la nueva declaración telemática --con el cambio que supone a la hora de encontrar la casilla de la Iglesia-- y ha atribuido el aumento del dinero recaudado a un incremento del número de declaraciones de contribuyentes de los tramos más altos, es decir, con rentas de más de 30.000 euros brutos anuales.



"El descenso (de declaraciones con la casilla de la Iglesia marcada) ha sido idéntico al de la casilla de fines sociales. Por tanto, al margen de que necesitamos contar mejor a la sociedad lo que hace la Iglesia Católica, es evidente que hay algún elemento conjunto que es el que ha provocado esta disminución, probablemente por las nuevas maneras de declarar, por la declaración telemática", ha precisado Barriocanal este martes 20 de marzo durante la presentación de los datos de la X en la Declaración de la Renta 2017.



En concreto, de los datos se desprende que en 2017, la cantidad destinada por los contribuyentes a la Iglesia Católica aumentó en 7,1 millones, pasando de 249,1 a 256,2 millones de euros, lo que supone un incremento de un 2,8 por ciento, y alcanzando así una cifra récord desde 2007 en lo que se refiere a la cantidad recaudada a través del IRPF.



En relación a los tramos de rentas declaradas, el número de declaraciones que asignan a la Iglesia aumentó en 2017 entre las rentas situadas a partir de los 30.000 euros anuales y descendió en los tramos por debajo de esta cantidad. En total, se han contabilizado 23.672 declaraciones más en el tramo más alto con respecto al bajo.



Si bien, el número de declaraciones a favor de la Iglesia católica ha disminuido en 234.768, pasando de 7,3 a 7,1 millones, el número más bajo desde el comienzo del actual sistema de asignación tributaria que comenzó en 2007. En todo caso, si se tienen en cuenta las declaraciones conjuntas, la cifra de declaraciones fue de 8,5 millones. Atendiendo al porcentaje de declaraciones, este también desciende hasta un 33,54 por ciento, un 1,39 por ciento menos que en el ejercicio anterior.



Por otro lado, ha aumentado el porcentaje de contribuyentes que marcaron tanto la casilla de la Iglesia como la de Otros Fines Sociales que ha pasado del 60 por ciento en 2016 al 62,5 por ciento en 2017. También ha aumentado en 600.000 el número de declaraciones en las que no se marcó ni la casilla de la Iglesia ni la de Fines Sociales, que han pasado de 5,8 a 6,4 millones. Este dato, según ha precisado Giménez Barriocanal, implica la necesidad de renovar el esfuerzo por dar a conocer mejor el mecanismo del 0,7 por ciento.



LA IGLESIA, DESCONTENTA CON LOS RESULTADOS

"Yo desde luego no estoy contento ni satisfecho con estos datos. Estos datos demuestran que es necesario seguir explicando, contando y sometiéndonos a la opinión de los españoles y de los contribuyentes porque ese es el funcionamiento de este sistema", ha reconocido Giménez Barriocanal. Además, ha apuntado que les preocupa que disminuya el número de contribuyentes que marcan la casilla de la Iglesia porque piensen que al mejorar la situación económica, ya no hay pobreza en España.



Por comunidades autónomas, aquellas en las más se marca la casilla de la Iglesia católica son: Castilla La Mancha (45,9 por ciento de declaraciones a favor), La Rioja (45,3 por ciento), Extremadura (44,7 por ciento), Murcia (43,9 por ciento) y Castilla y León (43,2 por ciento). Por provincias, destacan con un porcentaje por encima del 45 por ciento: Albacete, Ávila, Badajoz, Burgos, Ciudad Real, Cuenca, Palencia, La Rioja y Jaén.



En cuanto al sexo de los contribuyentes que asignan el 0,7 por ciento de sus impuestos a la Iglesia Católica, el dato es similar, con un 35,3 por ciento del total de mujeres que la marcan frente a un 32,5 por ciento de los hombres.



Por otro lado, sobre la decisión del Tribunal de Cuentas de incluir por primera vez en 2018 la financiación que recibe la Iglesia y las demás confesiones religiosas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Giménez Barriocanal ha precisado que estarán "a lo que marque el legislador", aunque ha calificado de "un tanto extraña" la formulación que el Tribunal de Cuentas ha incluido en su plan de actuación. En cualquier caso, ha asegurado que ponen "todos los papeles a su disposición".