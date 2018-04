En ocho casos ha habido atención especial a niños transexuales en la región

Temas relacionados Araceli Martínez El Protocolo de Actuación dirigido a menores sobre Identidad y Expresión de Género se ha activado "aproximadamente" en ocho ocasiones, fundamentalmente en el ámbito educativo, según ha revelado este miércoles la directora del Instituto de la Mujer en Castilla-La Mancha, Araceli Martínez.



En declaraciones a los medios antes de una reunión de la Comisión Regional de este protocolo, Martínez ha asegurado que cuando se inició el período de escolarización, en septiembre, algunas familias "que ya estaban normalizando la situación de sus hijos trans", pidieron información sobre cual era la manera de actuar "tanto desde el punto de vista de las familias como desde la perspectiva de los centros educativos para saber como llevar a cabo la aplicación del protocolo y activar las medidas de normalización del mismo".



Martínez ha destacado que no sólo se está "intensificando la aplicación del protocolo", sino que se hace una evaluación "constante" para ver los puntos que se puedan "mejorar".



Principalmente, según la directora, se está trabajando en la formación, ya que la realidad de los menores trans "es desconocida", por ello, "es importante que los profesionales conozcan como tiene que ser la aproximación, el acercamiento, la intervención social con el ánimo de que su situación no suponga un problema, sea un factor más y esté lo más normalizado posible en la sociedad".



A preguntas de los medios, Martínez ha dicho que el balance del protocolo "es positivo", aunque ha añadido que "queda mucho recorrido por transitar, sobre todo en el plano de la sensibilización social".



"En demasiadas ocasiones nos enfrentamos a prejuicios, estereotipos de género que no facilitan la integración de las personas trans, pero por eso tenemos un compromiso en la visibilidad", ha destacado.



El principal objetivo, para la directora del Instituto de la Mujer, es "la normalización, la tolerancia y aprender que la diversidad sexual ni es un pecado ni es un problema", sino que es "un elemento de enriquecimiento social que ha existido toda la vida" y algo que, a su juicio, "debemos aprender a aceptarlo con normalidad".



Araceli Martínez ha dicho que "rara es la semana" que al Instituto de la Mujer no "llega alguna queja relacionada con algún tipo de comentario o acción cotidiana en la calle o en espacios sociales en relación a la LGTBfobia o la transfobia".



Es por eso que a través de este protocolo se deben "superar estos comportamientos", unas actitudes que son "intolerables en una sociedad democrática y decente".



Preguntada por las críticas a la implantación de la nueva asignatura Educación para la Igualdad, la Tolerancia y la Diversidad, Martínez ha dicho que con ella "se defienden los valores de la Constitución, no se defiende nada raro".



Por ello, ha dicho que "no entiende" el rechazo de algunos grupos "muy conservadores" a "seguir avanzando en algo que hace a todos más decentes".



PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

De otro lado, preguntada sobre el inicio de la comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha destacado que ésta se tenía que haber reunido "hace tiempo", ya que desde el Gobierno regional se lleva "esperando algo más de medio año la transferencia del dinero comprometido por el Gobierno de España para las comunidades autónomas y los ayuntamientos para el desarrollo del Pacto".



Martínez ha recordado al Gobierno central que se comprometió en el Congreso de los Diputados que el Pacto "tendría habilitación económica de 1.000 millones de euros a razón de 200 millones cada año", de los cuales, según ha dicho, 100 millones eran para las comunidades autónomas y 20 millones para las entidades locales.



"Este dinero no está consignado, incumpliendo su promesa --el Gobierno de España-- y además, diciendo mentiras", ha criticado Martínez.