En Trillo se ponen en marcha contra los incendios de verano antes de que se produzcan

Con el objetivo de proporcionar a sus vecinos información útil y consejos básicos para evitar fuegos o para poner en práctica en caso de incendio, la Concejalía de Medio Ambiente del Consistorio trillano, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha diseñado varias líneas de actuación para llegar a toda la población.



En primer lugar, se ha enviado información a todos los propietarios de parcelas y solares para que los mantengan limpios y libres de maleza y exceso de vegetación y residuos. “Detectamos que existía un buen número de parcelas con un deficiente estado de conservación y mantenimiento, lo que entraña una grave situación de riesgo para la seguridad, por el peligro de incendios que sobre todo en estas fechas se hace más relevante”, señala la concejala del área, Beatriz González.



Para intentar evitar estas situaciones en la medida de lo posible, “pusimos en conocimiento de todos los propietarios de solares, parcelas y otros terrenos de naturaleza urbana, que tienen la obligación de realizar las oportunas labores de limpieza para mantenerlos libres de residuos, maleza, hierbas secas, etcétera, para así evitar un peligro para la salubridad y seguridad pública”, en palabras de la edil. Todos los restos deberán ser retirados del solar, no pudiendo realizar las operaciones de limpieza de residuos y restos vegetales mediante quemas, según las indicaciones municipales.



Por otro lado, se ha editado un tríptico informativo que se repartirá en todos los hogares de Trillo y pedanías, que reúne información esencial para evitar incendios y consejos que poner en práctica en caso de que uno tenga lugar. En el folleto se pueden encontrar recomendaciones en caso de incendio si se decide desalojar una población, si por el contrario se opta por que los habitantes se refugien en sus propias viviendas o cómo crear un área de defensa alrededor de éstas para extremar las precauciones y reducir el riesgo de que un posible incendio acceda a las mismas. Junto a la publicación, también se distribuirá un cartel que resume y sintetiza la información y que se colgará en las zonas de mayor tránsito de la localidad y sus pueblos aledaños.



Aprender a través de la diversión

Por último, con el objetivo de calar y enseñar a los más pequeños, también se ha llevado a cabo una actividad escolar que ha aunado diversión y aprendizaje. Los alumnos del Colegio Ciudad de Capadocia, en uno de sus últimos días de clase previo a las vacaciones veraniegas, acogieron la visita de un retén y una autobomba contra incendios procedentes de la vecina Cifuentes.



Además de conocer su importante trabajo, los pequeños escucharon las recomendaciones básicas para evitar incendios o cómo deberían actuar en caso de tener que vivir uno de ellos. Hicieron preguntas, se probaron algunas de las prendas del uniforme de los bomberos y, lo más divertido, pudieron subirse a la autobomba y mojarse unos a otros.



“Todo esfuerzo es poco para tratar de llegar a la gente y que los vecinos conozcan los peligros de un incendio forestal, no sólo para nuestros montes, nuestro campo y nuestra naturaleza, sino también para sus propias viviendas y su integridad física”, termina González, esperando no tener que poner en práctica ninguna de las recomendaciones y consejos promulgados.