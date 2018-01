En un pueblo de Cuenca sí que tendrán que soportar 2.685 cerdas de cría

Noticias relacionadas No habrá “macrogranja” de cerdos en Cincovillas Cincovillas se libra por ahora de la macrogranja de cerdos: tenemos el documento Más manifestantes que vecinos en la protesta de Cincovillas por la amenaza de una granja de cerdos Menos de 30 vecinos se enfrentan a más de 3.000 cerdos... con un posible asunto de familia de fondo La Viceconsejería de Medio Ambiente ha otorgado la Autorización Ambiental Integrada para el proyecto "construcción de alojamientos para 2.685 cerdas con lechones hasta 20 kilogramos y su reposición a situar en el término municipal de Almendros (Cuenca). Esta explotación contará con un horno homologado de incineración de cadáveres.



Así consta en la Resolución de dicha Viceconsejería que publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, en la que indica que la actividad a desarrollar consiste en una explotación de cerdas reproductoras de ganado porcino en régimen intensivo mediante integración con una empresa externa, para 2.685 cerdas con lechones hasta 20 kilogramos y su reposición, comprendiendo las siguientes fases: periodo de gestación-control, periodo de gestación confirmada, periodo de parto y cría, periodo de transición y periodo de reposición.



Tras cada ciclo se procederá a la limpieza y desinfección de las instalaciones y se procederá al vacío sanitario durante todo el proceso hasta que se garanticen unas condiciones higiénicas sanitarias adecuadas.



El acceso a la explotación se realizará a través de la carretera local CM-3011, que comunica con camino público existente de una longitud de 149,58 metros hasta la explotación. Por ello, se prevé el trasiego de camiones de pienso, de lechones, de cerdas de desvieje y cubas de purines.



No se producirá la recogida de cadáveres en camiones al estar prevista la instalación de un horno homologado de incineración de cadáveres, de 160 kW de potencia térmica nominal, con una capacidad máxima de 50 kilos hora, que cremará cadáveres generados exclusivamente en esta explotación.



La alimentación será a base de pienso, que procede de las fábricas de piensos que posee la empresa promotora adaptados a cada una de las fases y etapas fisiológicas, se distribuye a granel por camiones provistos de tolva en los silos de almacenamiento de piensos, suministrándose a las naves mediante un tornillo sinfín a través de conductos cerrados.



La capacidad de almacenamiento útil de la balsa es de 6.521,41 metros, con lo que se dispone de una capacidad de almacenamiento exterior de cuatro meses, al considerar no solo la cantidad de purín producido, sino también la posible lluvia y los sólidos que se pudieran acumular, con un tiempo de retención superior a los tres meses, que establece como tiempo mínimo el Real Decreto sobre normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas.



Los requerimientos de consumo de agua ascienden a un total de 10.741 metros al año. El titular instalará y mantendrá un dispositivo de medición de los volúmenes o caudales de agua captados realmente (contador o aforador).



No obstante, el titular de la explotación tendrá que llevar a cabo una serie de mejores técnicas, de acuerdo con la Decisión de Ejecución de la Comisión de 15 de febrero de 2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos, que pasan por una estrategia de alimentación y una formulación del pienso en cuanto al nitrógeno y al fósforo, un uso eficiente del agua, reducir el vertido de aguas residuales al agua o de las emisiones de amoniaco a la atmósfera de las balsas de purines, entre otras.