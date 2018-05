Enhorabuena a todo color

Temas relacionados Arte Museo Sobrino Ayuntamiento de Guadalajara Guadalajara Aprovechando un descuido de El Paseante de LA CRÓNICA DE GUADALAJARA, que aún debe andar ensimismado en su última ensoñación y no ha escrito sobre la materia, aprovecharé para felicitar efusivamente a los responsables de la última iniciativa urbana del Museo Francisco Sobrino.



Fue reconfortante comprobar a través de una información de este periódico, con vídeo y todo como mandan las modas, que un nutrido grupo de jóvenes alumnos de la Escuela de Arte "Elena de la Cruz" se tiraban a la calle; y en la calle, al suelo. No eran víctimas de la Feria Chica (eso vendría después) sino de una original idea tampoco demasiado original: pintar de colores las tapas de las alcantarillas con geometrías que evocaran al pintor y escultor guadalajareño.



Durante las horas que le dedicaron a la tarea ya se encontraron de manera reiterada con la admiración, más o menos reservada y discreta, de los que por allí pasaban.



Ahora, con un fin de semana por medio, es cuando ellos y todos los lectores deben conocer el resultado de la experiencia. Basta, para conocerlo, con apostarse tras un escaparate de la Calle Mayor y observar las expresiones de los peatones, los cuellos girados, las sonrisas cómplices de felicidad o satisfacción pero nunca de burla...



Desde hace un par de semanas es un lugar común decir que en Guadalajara no tenemos Museo, al haber cerrado el Provincial de Bellas Artes por la clausura del Palacio del Infantado. No es cierto: tenemos alguno, como el "Francisco Sobrino", de la Cuesta del Matadero, que bien que se está esforzando en ser uno más y mucho más que uno más. Y no él, que no tiene vida propia, sino sus responsables.



Si aún no lo ha visto y recorrido, que es algo que todavía les pasa a muchos, dese una vuelta por allí. Observará, en lo arquitectónico, uno de los mejores edificios que han surgido en la ciudad en el último medio siglo. Donde antes colgaba de los ganchos el matarife los cerdos y terneras que sacrificaba ahora cuelgan cuadros y se exponen esculturas. Será que vamos evolucionando como sociedad incluso por esta tierra castellana.



Y si tiene la impresión de que hasta los bolardos son de colores, no se arrepienta de sus ojos y siga mirando, porque es verdad.



Las mayores sorpresas están dentro, para quien quiera verlo a precio de saldo. Hay veces en que vivir es un placer que no tiene precio. Es gratis.