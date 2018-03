¿Eres uno de los 2.700 guadalajareños que podrían quedarse ciegos y no saben nada de su enfermedad?

Temas relacionados Hospital de Guadalajara La Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF) ha estimado que en la actualidad, alrededor de 5.573 guadalajareños padecen Glaucoma, aunque de ellos 2.786 no lo sabrían, aplicando para ese cálculo por parte de la Asociación las estimaciones generales para el conjunto de España. Esta discapacidad visual afecta a unos 1.100 pacientes de la región.



Desde AGAF han destacado que el Glaucoma es una enfermedad que no tiene cura y que los pacientes pueden presentar discapacidades visuales graves e incluso ceguera. En España sufren esta enfermedad oftalmológica 1 millón de personas y, de ellos, 500.000 no saben que la padecen, según ha informado la organización en un comunicado.



Este lunes, 12 de marzo, se celebra el Día Mundial del Glaucoma, una enfermedad ocular degenerativa que en la actualidad no tiene cura. De hecho, la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares ha aseverado que alrededor de 25.000 españoles diagnosticados con esta enfermedad oftalmológica podrían sufrir una ceguera total, a pesar de seguir todos los tratamientos y revisiones médicas.



AGAF ha querido aprovechar este día para advertir que "no hay que bajar la guardia ante el Glaucoma. Es fundamental saber que existen varios tipos de Glaucoma y que la degeneración visual es más lenta en algunos pero, en otros, es más agresiva y rápida. Al no tener cura, puede ir a mayor o menor velocidad pero en muchos casos el resultado es la discapacidad visual", ha señalado su presidenta, Delfina Balonga.



¿Qué es el glaucoma?

El glaucoma se caracteriza por la pérdida de visión periférica y, en ocasiones, también central, debido al daño progresivo que se produce en el nervio óptico. Normalmente, la sociedad tiende a relacionar esta patología con las personas mayores pero, según ha destacado AGAF, el porcentaje de padecer Glaucoma a partir de los 70 años suele ser tan sólo de un 12 por ciento.



Los mayores problemas de esta enfermedad suelen encontrarse en dos segmentos de edad distintos. Por un lado está el glaucoma en la gente joven, que generalmente suele ser muy agresivo y avanza con gran rapidez. Y por otro lado, se encuentra la franja en la que se suele producir el diagnóstico del glaucoma más frecuente que es en ciudadanos entre los 50-60 años. En ambos casos es necesario gestionar correctamente la enfermedad para evitar los problemas visuales graves y lograr que la enfermedad evolucione lo más lentamente posible.



Al tratarse de una patología degenerativa, una detección temprana es una de las claves para retrasar el daño que produce el glaucoma. Por este motivo, AGAF, así como los pacientes y familiares de la Asociación, han señalado la importancia de realizarse una exploración oftalmológica una vez al año, a partir de los 45 años, para detectar el glaucoma más frecuente.