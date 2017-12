Error en las participaciones de la Lotería de Navidad de un AMPA de Marchamalo

Ya no da tiempo a reimprimirlas de nuevo

"Nos acabamos de dar cuenta que las participaciones tienen un error de impresión, ya que el número que aparece en ellas no es correcto y necesitamos darle la mayor difusión posible para que la gente que ha colaborado en la compra de las participaciones se enteren del error y sepan que realmente juegan con el número 40.412", ha aclarado uno de sus responsables.



En las papeletas figura, erróneamente, el 40.212



"Por lo avanzado de las fechas no vamos a imprimir nuevas papeletas, y a todos los efectos las papeletas vendidas conservarán su valor (2,5 euros de Lotería nacional) y solo resultarán premiadas con el número 40.412, no con el que llevan impreso", aclaran.



De la incidencia se viene informando también el blog del AMPA.