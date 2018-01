Es, simplemente, una vergüenza

Temas relacionados Telefónica Telefonía Móvil Opinión Guadalajara (Provincia) Señorío de Molina Ha sido noticia que varios pueblos de Molina, en concreto los de Cubillejo del Sitio, Cubillejo de la Sierra, La Yunta y Campillo de Dueñas, han estado varios días sin teléfono fijo, debido a problemas en la red, vieja, obsoleta, pero sobre todo abandonada desde hace años, sin mantenimiento alguno por parte de una empresa como Telefónica/ Movistar que era pública, que fue privatizada en los años noventa y desde entonces, y a pesar de sus más de 2.390 millones de euros de beneficios en 2016, deja tirados a amplias zonas en las que no hay rentabilidad económica, sin que el Estado ni la Junta de Comunidades haga nada de nada al respecto.



Eso sí, es habitual ver a altos representantes tanto de los gobiernos nacional como autonómico pavoneándose en la foto con ejecutivos y mandameses de Telefónica/Movistar y otras más próximas a nosotros como Telecom Castilla-La Mancha, o de sus muchas empresas dependientes, presentando maravillosos proyectos que se quedan en eso, en proyectos y la foto de rigor, pues a los pueblos no llega nada.



El problema no es solo de un momento puntual ni de esos pueblos. También tenemos estos días el caso de Zarzuela de Jadraque, por ejemplo. Es habitual que distintas localidades de la provincia se queden sin línea ni cobertura, con los enormes problemas que eso supone para una población envejecida, que en muchos casos no dispone de otro modo de comunicación y en unos tiempos en los que la práctica totalidad de trámites administrativos ya exige que sean a través de Internet, algo también fundamental para los profesionales sanitarios de los consultorios médicos y para usuarios de teleasistencia.



Por eso, cuando algunos políticos, que ni tienen vergüenza ni la conocen, salen diciendo que todo el territorio está cubierto por la telefonía móvil o que está al noventa y tantos por ciento, los vecinos de docenas de pueblos se recochinean en la plaza del pueblo y más que partirse de risa acaban llorando de pena por las mentiras que oyen, un día sí y otro también, cuando en realidad sufren a diario la falta de cobertura en la red móvil, los cortes en la red fija y por supuesto, mejor ni hablar, de Internet.



Y aquí quedan al descubierto, una vez más, las vergüenzas de la Administración, tanto la estatal como la autonómica, cuando se llenan la boca de grandes proyectos e inversiones para el medio rural y, en realidad, todo son problemas, trabas administrativas, dificultades de todo tipo y cortapisas para el desarrollo de lo poco que nos queda en los pueblos. Y la telefonía fija, móvil e Internet es el ejemplo más llamativo, por la importancia que tiene en la actualidad para todo.



Simplemente, es mentira que haya buena cobertura de telefonía móvil e internet en buena parte de la Guadalajara rural. Y simplemente es verdad el abandono, la dejadez, la falta de mantenimiento mínimo de las infraestructuras de la telefonía fija, y por eso pasa lo que pasa en muchos pueblos, a pesar de tratarse de un servicio básico.



Me comenta un alcalde indignado, de la zona del Alto Tajo, que pretendiendo instalar una antena en su municipio para después poder prestar servicio 4G se ha vuelto loco de remate y sigue sin saber qué trámites tiene que hacer y dónde tiene que hacerlos. Llevan esperando autorización desde el mes de mayo pasado. De delegación en delegación, hoy Industria, que si mañana eso en realidad es competencia de Fomento, que si la verdad es que debe ser algo de Medio Ambiente, tal vez esté en Toledo, y eso, amigo lector, siendo todo lo mismo, es decir, la Junta de Comunidades.



PD.1.- En página web de la Junta de Comunidades se sigue leyendo textualmente hoy: "Es uno de los objetivos del actual Gobierno regional reducir la brecha digital. Al inicio de esta legislatura 437 municipios castellano-manchegos no disponían de banda ancha. El objetivo es que para 2014 todos los municipios de Castilla-La Mancha puedan tener este servicio ". Era un Gobierno, ahora es otro pero el problema sigue siendo el mismo.



PD.2- Si el presidente de Telefónica/Movistar llega a localizar al iluminado de su multinacional que ha encontrado el origen del problema de la caída de postes en la línea de Molina a La Yunta y Campillo, por los cubillejos, le acabará nombrando asesor personal y, sin duda, le pondrá un suculento salario. Si los pájaros carpinteros son los que han provocado la avería, como mantiene Telefónica/Movistar, ahora se comprende por qué no se ha hecho nada al respecto. ¿Para qué? Si hay tantos y tantos pájaros carpinteros hincando el pico en los postes desde hace 35 años, nada se puede hacer, pues si se reponen en tiempo y forma volverán a agujerearlos y se volverán a caer. Mejor, por tanto, no hacer nada y ahorrar en mantenimiento innecesario sabiendo que los postes serán inexorablemente destruidos de nuevo por los malignos carpinteros. Para satisfacción de sus superiores esta mente privilegiada ha descubierto la verdad: la cuestión no está en la falta de mantenimiento y en el abandono secular que sufre esta infraestructura desde hace muchos años, tal y como acusan tan injusta y mendazmente los alcaldes a la inocente Telefónica/Movistar. ¡Qué sabrán ellos, pobres, si en verdad es cosa del carpintero!