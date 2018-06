Escondido debajo del sofá estaba el agresor de una mujer, para no ser detenido

De los tres casos conocidos este fin de semana, en dos de ellos las víctimas no han denunciado

La primera detención por parte de la Policía Local y por este delito tuvo lugar el sábado, a las 2.02 horas, al llamar una persona informando de que un familiar suyo está amenazando y agrediendo a su pareja.



La mujer, que presentaba diversas heridas y hematomas, manifestó en el momento haber sido agredida por su pareja y haber recibido amenazas graves. No obstante, se niega a ser asistida de las heridas y a presentar denuncia alguna contra el presunto agresor.



El detenido, de 32 años y vecino de Guadalajara, negó los hechos. Fue trasladado a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.



Debajo del sofá

La segunda detención tuvo lugar a la una de la madrugada del domingo. Una llamada al 092 avisa de una fuerte discusión en un domicilio del barrio de Sanz Vázquez-Eras del Canario.



En el lugar de los hechos abre la puerta una mujer con heridas en la cara, observándose en el interior de la vivienda signos evidentes de actos violentos.



A pesar de todo ello, la mujer niega la agresión y manifiesta encontrarse sola en el domicilio.



Efectuado un registro, se encuentra al presunto agresor debajo de un sofá de la vivienda.



Según el parte policial, el detenido, que tiene 29 años y es vecino de Guadalajara, tenía orden de alejamiento de la mujer.



Fue trasladado a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, donde se instruyen diligencias. Como en el caso anterior, la víctima se negó a ser asistida y a interponer denuncia.



La tercera detención por violencia de género se produjo el domingo, a las 9,24 horas, al tener conocimiento de que en una vivienda de la calle General Vives Camino se estaba produciendo una agresión.



Los agentes encuentran a la mujer agredida en el rellano de la escalera, acompañada por varios vecinos del inmueble.



Presentaba signos externos de haber sufrido una agresión. Manifiesta haber sido agredida por su pareja.



Fue trasladada a un centro de salud y al detenido, de 28 años, a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. En este caso la mujer sí presentó la correspondiente denuncia.