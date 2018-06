Estafaban desde Horche en Internet: cobraban a cambio de nada

Temas relacionados Guadalajara (Provincia) Internet Guardia Civil Sucesos La Guardia Civil de Guadalajara, detuvo el pasado lunes a dos personas en la localidad de Horche, como presuntos autores de 13 delitos de estafa. Los detenidos vendían piezas de motores en una conocida plataforma de compra y venta por Internet, no llegando a recibir el comprador nunca al producto o con graves deficiencias en su caso.



La investigación que ha propiciado la detención de estas dos personas comenzó el pasado mes de marzo a raíz de la denuncia presentada por un ciudadano en dependencias oficiales de la Guardia Civil, en la que comunicaba que había efectuado la compra de un motor en una conocida plataforma de compra y venta de Internet hace varios meses y que no lo había recibido.



Gracias a las investigaciones practicadas por el Grupo Roca de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara se consiguió detener a dos personas relacionadas con estos hechos, que habrían conseguido estafar a 13 personas la cantidad de 23.210 euros.



Los presuntos autores una vez que recibían las transferencias bancarias de los compradores, no enviaban el producto y cuando los enviaban los productos tenían graves deficiencias.