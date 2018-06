Estas han sido las alfombras del Corpus 2018 en la ciudad de Guadalajara

Noticias relacionadas ¿Habrá alfombras este Corpus en Guadalajara o las arrastrará la lluvia? Temas relacionados Guadalajara Catolicismo Fiestas Esquivando con inteligencia los problemas de la lluvia, que no cayó de la forma torrencial de otros años, las distintas cofradías de Guadalajara han dispuesto sus alfombras y altares para la procesión del Corpus por las principales calles de la ciudad.



A las 11,30 horas está previsto su inicio desde la Iglesia del Fuerte San Francisco, siguiendo por la Boixareu Rivera, Plaza Sto. Domingo (paso por la alfombra y altar de la HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR Y DE LA PAZ), C/ Mayor, Plaza del Jardinillo (paso por las alfombras y altar de la HERMANDAD DE NTRA.SRA.DE LA SOLEDAD y de la COFRADIA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO) C/ Miguel Fluiters (paso por la alfombra ornamental confeccionada por la COFRADÍA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR), C/ Tte. Figueroa, C/ Ingeniero Mariño, Plaza de Sta. María (paso por la alfombra ornamental confeccionada por las COFRADÍAS DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES Y DEL CRISTO YACENTE DEL SANTO SEPULCRO).