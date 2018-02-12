Estos son los ganadores del Carnaval de Guadalajara

PREMIOS DESFILE DE DISFRACES ADULTOS CARNAVAL 2018
PREMIOS PEÑAS RECREATIVAS:
TERCERO: ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
SEGUNDO: OLIMPIADA CONCORDIA 2020
PRIMERO: TOY STORY
PREMIOS DE GRUPO:
CUARTO: KISS
TERCERO: LOS FAUNOS DEL BOSQUE ENCANTADO.
SEGUNDO: EL CLAN DE LOS BOSQUI-REÑOSSS
PRIMERO: DE SIBERIA LLEGAN LOS ESQUIMALES
PREMIOS DE PAREJAS O TRÍOS
TERCERO: LA RICA MIEL DE LA ALCARRIA
SEGUNDO: EN BUSCA DE LA CUARTA FICHA
PRIMERO: CHICAGO CLUB
PREMIOS INDIVIDUALES
TERCERO: DULCE TENTACIÓN
SEGUNDO: JACK SPARROW
PRIMERO: IRON MAN
GANADORES DEL CONCURSO DE DISFRACES INFANTIL CARNAVAL 2018
PREMIOS DE GRUPO:
TERCER PREMIO: ROCK STARS
SEGUNDO: PEQUEÑOS PULPOS
PRIMERO: MINI CAKE
PAREJAS O TRÍOS
TERCERO: GREASE
SEGUNDO: DIOSA TEFITI Y DEMONIO TEKA
PRIMERO: SOUVENIRS DEL MUNDO
INDIVIDUALES:
DÉCIMO: ROBOT
NOVENO: CIENTÍFICA
OCTAVO: FANTASÍA PEGASO
SÉPTIMO: BARCO PIRATA
SEXTO: AMISTAD
QUINTO: YET PACK
CUARTO: RATITA EN APUROS
TERCERO: TE DE FLORES
SEGUNDO PREMIO: MÉDICO DE URGENCIAS
PRIMERO: MADRASTRA Y SUS MANZANAS