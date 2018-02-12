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La Crónica de Guadalajara
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Lunes, 12 de febrero de 2018
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Estos son los ganadores del Carnaval de Guadalajara

Relación de premiados en las dos categorías, infantil y adultos y GALERÍA GRÁFICA
Actualizado 12 febrero 2018 10:53  
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PREMIOS DESFILE DE DISFRACES ADULTOS CARNAVAL 2018
 
PREMIOS PEÑAS RECREATIVAS:
TERCERO: ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS 
SEGUNDO: OLIMPIADA CONCORDIA 2020
PRIMERO: TOY STORY
 
PREMIOS DE GRUPO:
CUARTO: KISS
TERCERO: LOS FAUNOS DEL BOSQUE ENCANTADO.
SEGUNDO: EL CLAN DE LOS BOSQUI-REÑOSSS
PRIMERO: DE SIBERIA LLEGAN LOS ESQUIMALES
 
PREMIOS DE PAREJAS O TRÍOS
TERCERO: LA RICA MIEL DE LA ALCARRIA
SEGUNDO: EN BUSCA DE LA CUARTA FICHA
PRIMERO: CHICAGO CLUB
 
PREMIOS INDIVIDUALES
TERCERO: DULCE TENTACIÓN
SEGUNDO: JACK SPARROW
PRIMERO: IRON MAN


GANADORES DEL CONCURSO DE DISFRACES INFANTIL CARNAVAL 2018
 
PREMIOS DE GRUPO: 
TERCER PREMIO: ROCK STARS
SEGUNDO: PEQUEÑOS PULPOS
PRIMERO: MINI CAKE
 
PAREJAS O TRÍOS
TERCERO: GREASE
SEGUNDO: DIOSA TEFITI Y DEMONIO TEKA
PRIMERO: SOUVENIRS DEL MUNDO
 
INDIVIDUALES: 
DÉCIMO: ROBOT
NOVENO: CIENTÍFICA
OCTAVO: FANTASÍA PEGASO
SÉPTIMO: BARCO PIRATA
SEXTO: AMISTAD
QUINTO: YET PACK
CUARTO: RATITA EN APUROS
TERCERO: TE DE FLORES
SEGUNDO PREMIO: MÉDICO DE URGENCIAS
PRIMERO: MADRASTRA Y SUS MANZANAS
 
 

 
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