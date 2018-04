Éxito rotundo en Internet de la nueva Eurocaja Rural... y pasteles para los clientes en las oficinas

Noticias relacionadas Acaba de nacer Eurocaja Rural, una caja que no se pone fronteras Temas relacionados Caja Rural Economía Eurocaja Rural Eurocaja Rural --la recién estrenada marca de la bien conocida Caja Rural Castilla-La Mancha-- ha avanzado que se encuentra estudiando la expansión de la entidad "fuera" de las fronteras españolas, porque "hay opciones", al tiempo que ha rechazado que vaya a haber "confusión" entre los clientes con el cambio de marca.



Así lo han trasladado este lunes en un desayuno con los medios el presidente de la entidad, Javier López, y el director general de la misma, Víctor Manuel Martín.



El concepto #ruralismo que se une a este cambio de marca ha generado más de 20 millones de impresiones, 11,7 millones de usuarios únicos, así como 5.500 publicaciones en Facebook y Twitter con más de 1.000 registros en tres horas en ruralismo.org", con numerosos impactos digitales además en otras partes del mundo.



En base a estas cifras, Víctor Manuel Martín ha destacado los tres canales a los que puede acceder el cliente --las entidades, por teléfono y a través de medios digitales-- para que él mismo elija. No obstante, el director general se ha mostrado partidario de "salir a la calle" a buscar clientes potenciales basándose en la palabra en inglés 'sales', que significa ventas.



Finalmente, ha querido remarcar que esta decisión no supone ruptura con la anterior marca ya que serán "más Caja Rural" sin ser "menos Castilla-La Mancha", pues "se trata de ser profetas en esta tierra y fuera de ella".



EXPANSIÓN EN EL EXTRANJERO

"Todo es posible, no es menos cierto que lo estamos estudiando", ha afirmado Martín preguntado por la expansión fuera de España. Asimismo, el presidente ha indicado que este cambio de marca no se debe a la diferenciación con la antigua caja de ahorros Caja Castilla-La Mancha sino al hecho de proyectar una entidad de la región "al exterior".



"No tenemos componente político", ha expresado Martín, quien ha indicado que si "las cajas tuvieron políticos" no es el caso de Eurocaja Rural. "Lo que no son cuentas son cuentos, los números son los que te dan la fuerza y los que te la quitan y nosotros nos dedicamos a lo nuestro", ha manifestado.



Además, Víctor Manuel Martín ha indicado que la supresión de Castilla-La Mancha del nombre supone una denominación "más neutra" que nada tiene que ver con el territorio, al tiempo que ha rechazado que Castilla-La Mancha como marca "cotice a la baja", sino que cotiza al alza en "región" porque está creciendo y está saliendo fuera.



Preguntado por la implantación total de esta nueva marca, el director general ha asegurado que estará lista "en muy poco tiempo", con un periodo de entre 20 y 25 días en el que ya estarán todos los rótulos en las oficinas. "Va a ir rapidísimo porque estaba todo preparado", ha afirmado, añadiendo que este lunes en todas las oficinas se han ofrecido pasteles para los clientes y para todo aquel que se ha acercado a ellas.



PROCESO DE UN AÑO... Y ESTE MES, EN ALICANTE

Este 'rebranding' --renovación de marca-- se ha gestado desde hace más de un año y se ha basado en una "muy buena comunicación interna" con los trabajadores para conocer su opinión, ya que si no "convences a los tuyos difícilmente convences a tus clientes", ha señalado Martín.



Se han sumado a este trabajo "reputados expertos en el sector", añadido a la opinión de sus empleados, puesto que es una decisión que no solo se ha quedado en el Comité de Dirección. "Nos echamos la manta a la cabeza, está repensado y requetepensando y hemos ido al ataque", ha afirmado.



Se marcan como objetivos llegar al 50 por ciento del territorio nacional en los próximos años y abrir entre 30 y 35 oficinas en el Levante, destacando que a finales de mes abrirán una en Alicante capital.



El director general de Eurocaja Rural se ha mostrado convencido de que la apertura de nuevas oficinas en núcleos rurales ayuda a fijar población, pues genera empleo en la gente del municipio, que a su vez tiene su familia, "y eso genera actividad económica".