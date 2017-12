FADETA tiene 500.000 euros para proyectos en pueblos de menos de 500 habitantes

Temas relacionados FADETA La Federación de Asociaciones para El Desarrollo Territorial del Tajo-Tajuña (FADETA) ha abierto una convocatoria de ayudas de 500.000 euros de la que podrán beneficiarse municipios y entidades locales que no superen los 500 habitantes.



Los proyectos presentados deberán encuadrarse en la creación, mejora o ampliación de infraestructuras en zonas rurales y en la recuperación y rehabilitación del patrimonio rural. Todos ellos se ejecutarán en la zona de actuación de FADETA, en aquellos de los 41 municipios y las entidades locales que no superen el mencionado número de habitantes.



Los proyectos de infraestructuras deben tener como objetivo ofrecer servicios comarcales suficientes y de calidad o la creación de infraestructuras públicas a pequeña escala en servicios básicos y de ocio.



En este capítulo, las actividades subvencionables son: construcción de instalaciones auxiliares para la producción y uso de energías renovables; señalización de lugares turísticos; construcción y modernización de instalaciones deportivas; inversiones para uso público en infraestructuras de recreo, exceptuando los parques infantiles; construcción y modernización de centros de información turística y de atención al visitante, locales destinados a actividades de ocio y centros para servicios sociales.



La conservación, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural es otra de las líneas impulsadas desde FADETA. A la misma pueden acceder las acciones que tengan por finalidad el desarrollo de acciones de concienciación e información sobre el patrimonio rural; la conservación a pequeña escala de bienes inmuebles del patrimonio rural; inventarios y catálogos de patrimonio histórico y cultural; y la preservación del patrimonio inmaterial como música, folklore o etnología.



Las ayudas que podrán recibir los proyectos de los municipios y sus entidades locales pueden alcanzar hasta el 90% de la inversión.



La dotación presupuestaria inicialmente destinada a la presente convocatoria será de 500.000 euros. La ayuda máxima a percibir por cada uno de los proyectos será de 20.000 euros, y, en todo caso, la ayuda pública no superará el importe de los desembolsos realizados por el beneficiario.



La concesión de las subvenciones se ajustará a los principios de objetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia, transparencia, publicidad.



La entidad pública que promueva el proyecto se compromete a no proceder a la venta del bien (inmueble, mueble, maquinaria o bienes de equipo) en un período de 10 años después de la finalización del período normal de compromiso Leader o, en caso de venta, a proceder a la devolución de las ayudas íntegras percibidas más los intereses legales que correspondan.



Los proyectos no deben obtener ganancias netas. En el caso de que generen ingresos, éstos deben proceder de tasas, precios públicos o tarifas, de gestión directa o indirecta de servicios públicos.



Se admitirá el cobro por la prestación de un servicio público, si éste va destinado única y exclusivamente a cubrir, sin superar, los gastos esenciales de mantenimiento de medios humanos o materiales imprescindibles para el servicio.



Los pormenores de la convocatoria pueden consultarse en la página web de FADETA, www.fadeta.es, o en sus oficinas, situadas en el número 2 en la plaza del Jardinillo, de Brihuega.