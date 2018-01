Faemino y Cansado harán más fácil que nos echemos unas risas en Guadalajara

Temas relacionados Buero Vallejo Cine Música Teatro Armengol Engonga, concejal de Cultura, y Julio Gómez, director del Teatro Auditorio Buero Vallejo, han presentado este jueves la programación que los dos recintos teatrales de la ciudad, el TABV y el Moderno, ofrecerán durante los próximos meses de febrero, marzo y abril.



Una programación que será de “muchísima calidad, variada y para todos los públicos”, tal y como la ha definido el edil. Entre las opciones que se ofrecen figura teatro, en distinto formato, espectáculos infantiles, ópera, y numerosos conciertos musicales que van a ser la antesala del grueso de la programación del ciclo Música en Primavera, nueva denominación de la antigua Semana de la Música.



En este contexto se enmarca el concierto que ofrecerá Café Quijano, grupo que celebra además este año su 20º aniversario. Junto a este anticipo de Música en Primavera, la programación que han presentado este jueves en la Sala Tragaluz incluye el tradicional y esperado Festival Por Arte de Magia, que se celebrará del 2 al 4 de febrero, y que será objeto de una presentación específica la semana próxima.



El Ballet Carmen, la habitual Campaña Ven al Teatro, dirigida a escolares de la ciudad, junto con un concierto homenaje al mítico grupo Queen, abrirán el mes de febrero. Precisamente, este concierto a cargo de la Symphonic Rhapsody of Queen, es uno de los platos fuertes de la programación y tendrá, según Engonga, un elenco de músicos internacionales de primer orden y” una puesta en escena espectacular”.



Seguirá la programación con Los Universos Paralelos, con Malena Alterio y otros nombres de la escena española; un novedosa alianza de Yllana y Primital Bros, que traerán en marzo el espectáculo The Primitals, y la ópera Macbeth, de Verdi.



El escenario del TABV albergará además el concierto flamenco de la cantaora Argentina, la obra Las bicicletas son para el verano, del recordado Fernando Fernán Gómez, el concierto benéfico de Unidos por la Paz, el espectáculo de los humoristas Faemino y Cansado, con ¡Quien tuvo retuvo!; la obra teatral El Inter o la cumbre flamenca que organiza la Fundación Siglo Futuro.



La puesta en escena de la obra Nada, de Janne Teller, a cargo de los guadalajareños Ultramarinos de Lucas; el concierto de Café Quijano, que celebran este año su 20º aniversario, y la obra teatral La Cantante Calva, completan la programación trimestral del TABV.



Programación del Moderno

El Moderno cuya programación se diseña y organiza “gracias a la colaboración de distintos colectivos culturales de la ciudad”, tal y como le gusta recordar al concejal en sus comparecencias, ofrecerá también en estos meses un variado abanico de espectáculos para todos los públicos.



El cine infantil, el cine en valores, la música tradicional, el teatro solidario, los espectáculos musicales, los cuentos y la música, con el concierto del Comandante Twin, que servirá para estrenar el himno del Hogar Alcarreño, componen la programación de este céntrico recinto teatral.



En su escenario se desarrollarán, entre otros, el concierto Veteranos de las Galias, la película “Ribbit”, el concierto de Sudbá, la puesta en escena de Las Troyanas, el teatro infantil Lunaticos Circus, Blancanieves, el Musical; el famoso Tadeo Jones 2; la exhibición de la película finalista del 9º certamen de cine de viajes del Ocejón Casamance: La banda sonora de un viaje.



En la programación adjunta se incluyen cada uno de los espectáculos de ambos teatros.



FESTIVAL “POR ARTE DE MAGIA”

Dirección Artística: Jorge Blass

Viernes, 2 de febrero / 18:00 y 20:00 h. n

Sala Tragaluz

Galas de Magia de Cerca

Raymon (España), Adrián Vega (España) y Dania Díaz (Venezuela)

Entrada: 8 €



Sábado, 3 de febrero / 20:00 h.

Gran Gala de Escena

Aaron Crow (Bélgica), Dani Polo (A Coruña), Manolo Costa y Mindanguillo (Elche), Fernando Santaolalla

(Madrid), Isaac Jurado (Barcelona) y Raúl Black (Barcelona)

Entrada: 15 y 12 €



Domingo, 4 de febrero / 18:00 h.

GRANDES ILUSIONES: CONJURO

Por el Mago Yunke

Entrada: 15 y 12 €





Sábado, 10 de febrero

20:00 h.

Ballet: CARMEN

Ballet de Camagüey

Coreografía: Peter Breuer

Dirección: Regina Balaguer

Organiza: Cadena COPE

Entrada: 15 y 18 euros



CAMPAÑA TEATRO INFANTIL “VEN AL TEATRO”:

(Concertado con Colegios e Institutos)

Miércoles, 14 de febrero / 11,30 h.

Teatro Escolar: “Notre Dame de Paris”

Bricabrac

Jueves, 15 de febrero / 9:45 y 11,30 h.

Teatro Escolar: “Oliver Twist”

Los Pepito Grillo



Sábado, 17 de febrero

20:00 h.

Concierto: SYMPHONIC RHAPSODY OF QUEEN

Moon Word

Entrada: 32 y 35 euros





Viernes, 2 de marzo n7

20:00 h. (Artes Escénicas)

Teatro: LOS UNIVERSOS PARALELOS de David Lindsay-Abaire

Versión y Dirección: David Serrano

Con Malena Alterio, Juan Carlos Vellido, Carmen Balagué, Belén Cuesta…

Producciones Teatrales Contemporáneas

Entrada: 15 y 12 euros



Sábado, 3 de marzo n7

20:00 h. (Artes Escénicas)

Teatro: THE PRIMITALS

Yllana y Primital Bros

Dirección: Joe O'Curneen

Entrada: 15 y 12 euros



CAMPAÑA TEATRO INFANTIL “VEN AL TEATRO”:

(Concertado con Colegios e Institutos)

Jueves, 8 de marzo / 9:45 y 11,30 h.

Teatro Escolar: “PINOCCHIO”

Fairy Tales



Sábado, 10 de marzo n7

20:00 h. (Artes Escénicas)

Ópera: MACBETH de G. Verdi

Orquesta y coro de la Ópera Nacional de Kishinau

Director musical: Nicolae Dohotaru

Dirección Artística: Leonor Gago Artist Management

Entrada: 15, 20 y 25 euros



CAMPAÑA TEATRO AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y FUNDACIÓN LA CAIXA

(Concertado con Colegios e Institutos)

Miércoles 14 y Jueves 15 de marzo

10:00 y 12,00 h.

Concierto Escolar: “MÚSICA DE LOS BALCANES DENTRO DE UNA MALETA”

LOS MOUSSAKIS



Viernes, 16 de marzo n

20:00 h. (Artes Escénicas)

Concierto flamenco: ARGENTINA, LA VIDA DE LA ARTISTA

Entrada: 15 y 12 euros





Sábado, 17 de marzo

20:00 h. (Artes Escénicas)

Teatro: LAS BICICLETAS SON PARA EL VERANO de Fernando Fernán-Gómez

Dirección: César Oliva

Con Patxi Freytez, Nieve de Medina, Diana Peñalver, Alvaro Fontalba…

Producciones La Ruta

Entrada: 15 y 12 euros



Viernes, 23 de marzo

20:00 h.

Música: “CONCIERTO PARA LA ESPERANZA”

Unidos por la Paz

Director: Manuel Fuentes

Entradas: 10 euros

A beneficio de la Asociación Alcarreña contra el cáncer AACC



Sábado, 24 de marzo

18:00 h.

Espectáculo infantil: ¡TOPE GUAY!

PICA PICA

Entrada: 15 y 18 euros



Viernes, 6 de abril

20:30 h.

Humor: ¡QUIEN TUVO RETUVO!

Faemino y Cansado

Entrada: 22 y 18 euros



Sábado, 7 de abril n7

20:00 h. (Artes Escénicas)

Teatro: EL INTERCAMBIO de Ignacio Nacho

Director: Juan José Afonso

Con: Gabino Diego, Teté Delgado, Rodrigo Poisón, Pablo Puyol, Ignacio Nacho, Natalia Roig

Iraya Producciones

Entrada: 15 y 12 euros



Viernes, 13 de abril

20:00 h.

Flamenco: “XXVI CUMBRE FLAMENCA”

Muestra de cante, toque y baile flamenco.

Organiza: Fundación Siglo Futuro

Entrada: 3 euros





Sábado, 14 de abril

20:30 h.

Domingo, 15 de abril

19:00 h.

Espectáculo Internacional: RUMBA!

Mayumana

Con música de Estopa

Entrada: 24, 28 y 32 euros



Jueves, 19 de abril n (ESCENARIO TABV)

20:00 h. (Artes Escénicas)

Teatro: NADA de Janne Teller

Ultramarinos de Lucas

Entrada: 8 euros



Viernes, 20 de abril

20:30 h.

Concierto: CAFÉ QUIJANO, TOUR 2018

Entrada: 24 y 28 euros



Sábado, 21 de abril n7

20:00 h. (Artes Escénicas)

Teatro: LA CANTANTE CALVA de Eugène Ionesco

Director: Luis Luque

Con: Adriana Ozores, Fernando Tejero, Joaquín Climent, Carmen Ruiz, Javier Pereira y Helena Lanza

Pentación

Entrada: 15 y 12 euros





Abono 3: escogiendo 3 funciones de las marcadas con este símbolo n se obtendrá un descuento en taquilla del 10 % del valor de la entrada.

Tarjeta Xguada: descuento en taquilla del 10 % del valor de la entrada en los espectáculos marcados con n

Abono 3 + tarjeta Xguada: 12 % del valor de las entradas en los espectáculos marcados con n

Grupos 15 % de descuento

Los espectáculos marcados con este símbolo7 dispondrán del SERVICIO DE ATENCION A NIÑOS.





PROGRAMACION TEATRO MODERNO / FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018



Jueves, 8 de febrero

20:00 h.

Concierto: VETERANOS DE LAS GALIAS

Grupo de música tradicional y celta

Organiza: Fundación Siglo Futuro

Entrada: 1 y 3 euros en la sede de la Fundación



Domingo, 11 de febrero

17:30 h

Cine infantil: “RIBBIT”

Entrada: 2 euros



Viernes, 16 de febrero

20:00 h.

Concierto: GRUPO SUDBÁ

Un concierto que viaja por las músicas tradicionales de Europa

Organiza: Fundación Siglo Futuro

Entrada: 1 y 3 euros en la sede de la Fundación



Domingo, 18 de febrero

17:30 h

Cine infantil: “SAVVA. EL CORAZÓN DE GUERRERO”

Entrada: 2 euros



Jueves, 22 y viernes, 23 de febrero

20:00 h.

Teatro: LAS TROYANAS

Grupo Solidario PHERSA

Dirección: Pablo Menasanch

Entrada: 5 euros (a beneficio de las Asociaciones Vasija y Balia)

Organiza: Asociación Cultural Libros y Más



Domingo, 25 de febrero

17:30 h. (Artes Escénicas)

Teatro infantil: LUNATICUS CIRCUS

Premio FETEN 2016, a la mejor escenografía

Teatro Paraíso

Entrada: 6 euros



Jueves, 1 y viernes, 2 de marzo

Matinales

Cine en valores

Organiza: Fundación Lumiere y Manos Unidas



Domingo, 4 de marzo

17:30 h.

Teatro infantil: BLANCANIEVES, EL MUSICAL

Asociación Cultural de Intérpretes

Entrada: 7 euros



Viernes, 9 de marzo

20:00 h.

Concierto: COMANDANTE TWIN

Presenta su disco 1984

Estreno del himno del Hogar Alcarreño

Entrada: 5 euros



Domingo, 11 de marzo

17:30 h

Cine infantil: “TADEO JONES 2: EL SECRETO DEL REY MIDAS”

Entrada: 2 euros



Jueves, 15 de marzo

20:00 h.

Película finalista del 9º Certamen de Cine de Viajes del Ocejón

CINE: CASAMANCE: LA BANDA SONORA DE UN VIAJE

Dirección: Paloma Zapata

Organiza: Cine Club Alcarreño

Entrada libre hasta completar aforo



Domingo, 18 de marzo

17:30 h. (Artes Escénicas)

Teatro infantil: EL VIAJE

Tragaleguas Teatro

Entrada: 6 euros



Jueves, 22 de marzo

19:30 h.

Teatro: MEA CULPA

Por el actor Felipe Acosta de Honduras

Espectáculo programado por la Escuela Municipal de Teatro

Entrada gratuita hasta completar aforo.



Domingo, 8 de abril

17:30 h

Cine infantil: “BALLERINA”

Entrada: 2 euros



Domingo, 22 de abril

19:00 h. (Artes Escénicas)

Teatro: CUENTOS DE LA VIEJA ESPAÑA

José Luis Matienzo

Escarramán Teatro

Entrada: 6 euros



Domingo, 29 de abril

17:30 h

Cine infantil: “SPARK, UNA AVENTURA ESPACIAL”

Entrada: 2 euros