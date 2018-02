Felpeto ha encontrado “máxima disposición” en Román para que el nuevo campus se haga realidad

Temas relacionados Campus Educación Felpeto Universidad de Alcalá Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara El Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Guadalajara ya tienen en su poder el borrador del convenio de adquisición de los terrenos del futuro Campus Universitario por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha.



Así lo ha avanzado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, en la rueda de prensa que ha celebrado en Guadalajara para informar sobre el contrato-programa suscrito en Toledo esta misma semana con la presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el rector saliente, Fernando Galván.



Felpeto ha insistido en el compromiso de la Consejería para que este proyecto siga adelante en el menor tiempo posible, "cuanto antes", y espera que haya la máxima colaboración por parte de todas las administraciones implicadas. El consejero ya ha hablado con el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, sobre el proyecto y ha asegurado que ha encontrado la "máxima disposición".



Ha recordado que se trata de un proyecto que se encargó entre todos, tras una reunión en la que se pusieron de acuerdo para su diseño y de él no se ha "cambiado ni una coma", explicando que se ha realizado con las mismas cuantías y plazos.



En referencia concreta al anteproyecto de 'Las Cristinas', donde se va a levantar el campus, ha querido incidir en que contempla un diseño novedoso que aprovecha algunos edificios y construye otros nuevos.



También ha señalado que, como singularidad, tiene la comunicación entre los distintos espacios, que además contempla una zona abierta a la ciudadanía y no solo a los universitarios, con una apuesta bioclimática muy importante, que además "combina la recuperación de edificios con un diseño moderno y actual".



TRABAJAR "JUNTOS"

Felpeto espera la máxima colaboración de todos en el proyecto de este Campus tras la firma del contrato programa para el periodo 2018-2021. "Debemos trabajar juntos para conseguir este objetivo en unos plazos y con unos recursos concretos", ha dicho.



El consejero ha desglosado las partidas previstas durante los próximos cuatro años y ha señalado que el proyecto ya está a día de hoy encargado a la Universidad de Alcalá para la solicitud de licencias urbanísticas e inicio del proceso de licitación, y piensa que a finales de año podrían iniciarse las obras.



En este sentido, ha matizado también que se iniciaría con los cerramientos y con una inversión para este año de 14 millones de euros, a la que se dará continuidad con actuaciones ya concretas, y para el 2021 la inversión prevista es de 16,15 millones euros, hasta llegar a los 50 en total en los cuatro años.



Para Felpeto, sin duda, la ubicación de 'Las Cristinas' es la mejor para el Campus, pero ha incidido en que si existiera en el camino alguna dificultad la Consejería buscaría un espacio adecuado, tras insistir en la importancia de que todas las administraciones se pongan de acuerdo y pongan de su parte para que se pueda ejecutar "de manera inmediata".



Respecto al hecho de que la firma del contrato-programa fuera en Toledo, ha afirmado que lo importante no es donde se firme sino que se haya hecho y se ha mostrado dispuesto a que el obstáculo no sea el dónde se haga.



En referencia a la elección del nuevo rector de la Universidad de Alcalá de Henares, para el que hay un único candidato, el consejero ha señalado que la impresión que tiene es que dará continuidad al proyecto.



También ha aprovechado para poner en valor la buena disposición del rector saliente, Fernando Galván, que "pasará el testigo al nuevo con la misma disposición y el mismo proyecto".