Fenómeno paranormal en el Ayuntamiento de Pioz: vea aquí por qué han cesado a un concejal

Temas relacionados Guadalajara (Provincia) El concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Pioz, Daniel Gómez, ha sido cesado por el alcalde del municipio, Ricardo García, de Ahora Pioz, por falta de confianza, tras haber criticado al equipo de gobierno en las redes sociales utilizando un perfil anónimo.



Gómez ha reconocido a Efe que es cierto que utilizó un perfil falso y que hizo críticas en la cuenta de Facebook del Ayuntamiento, pero ha aclarado que nunca hizo comentarios ofensivos "ni usando información privilegiada que tuviese como edil".



"He reconocido mi culpa y asumo mi error", ha comentado García, quien no va a renunciar a su acta de concejal porque, según ha afirmado: "Quiero seguir luchando por unos derechos y valores en los que creo".



Asimismo, ha dicho: "En su día se me vendieron unas cosas que luego no se han cumplido".



El concejal cesado de su cargo en el equipo de gobierno comunicó a sus compañeros de Ahora Pioz su intención de seguir siendo concejal en el Ayuntamiento, aunque prevé que será expulsado de esta formación política.