García-Page proclama de inmediato su “lealtad” al presidente Pedro Sánchez

01/06/2018 Elecciones ya.

Exacto Mafia, fuera corruptos de todo color, pero no creo que el PsoE pueda levantar mucho la voz en temas de corrupción. Ahora mismo tiene setenta casos abiertos, que no son pocos.

El Problema es que Rajoy tenína que haber convocado elecciones, así los españoles hubieran decidido a quien quieren de presidente de Gobierno. Se creía que la moción de censura se la llevaría el viento...y sorpresa. MAFIA

01/06/2018 Fuera.

Fuera CORRUPTOS de las instituciones. MAFIA

01/06/2018 Fuera.

Fuera CORRUPTOS de las instituciones. juan

01/06/2018 in creible.

Confianza a la marioneta que han aupado, separatistas,jaleadores de terroristas,antisistema,y demás calaña?

Nos vemos en las barricadas