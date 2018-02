GEACAM zanja la polémica: “No se obligó a nadie a salir al monte a pasar frío”

Noticias relacionadas ¿Cómo se llama a trabajar a -17ºC en los montes de Taravilla y sin suficiente ropa de abrigo? Temas relacionados Economía Empleo El gerente de la empresa pública GEACAM, Darío Dolz, ha asegurado este martes que el trabajo del personal del dispositivo de prevención y extinción de incendios durante las últimas jornadas de nieve y bajas temperaturas “se han organizado de manera coherente con la situación meteorológica”.



En el caso de Taravilla, la brigada de trabajo estuvo limpiando nieve en las calles de Taravilla y de Molina de Aragón en las horas centrales del día y el resto de la semana se dedicó a formación.



De este modo, ha explicado que entre el 5 y el 9 de febrero, fechas en las que se produjeron las nevadas más intensas, casi todas las unidades de prevención de incendios de la provincia de Cuenca estuvieron ocupadas en labores de formación o se acogieron al “día de agua” que les reconoce el convenio, no habiéndose obligado a nadie a salir al monte.



En cuanto al resto de provincias de la región, se produjeron situaciones similares pues, según Dolz, “o bien se reasignaron las zonas de trabajo a otras donde no había nieve o se quedaron en formación”.



El gerente de GEACAM se ha referido a algunos casos concretos que han sido objeto de denuncia por parte del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), como a la brigada de Almodóvar del Pinar, que estuvo realizando labores de formación en la sede de la empresa, ubicada en Cuenca capital, durante los días 5, 6 y 7 de febrero, y que no retomó los trabajos de monte hasta el día 8.



“No obstante, dadas las bajas temperaturas que se registraron y tras hablar con el delegado sindical de CCOO, decidimos que, en la provincia de Cuenca, el viernes 9 de febrero se iniciaran los trabajos a las 10 de la mañana, pero ésta ha sido la única incidencia de la que la empresa pública ha tenido constancia por parte del sindicato”, ha detallado Dolz.



Finalmente, la brigada de Navahermosa (Toledo) no trabajó en el monte los días 5 y 6 de febrero, pese a que la incidencia de la nevada en Toledo fue mucho menor que en las provincias de Cuenca, Guadalajara y Albacete.



Dolz ha destacado la labor desarrollada por los trabajadores del dispositivo de prevención de incendios de GEACAM durante las últimas nevadas, pues colaboraron con los ayuntamientos de todos los municipios dónde están ubicadas las brigadas en la retirada de la nieve, limpieza de calzadas, etc.



Provisión de ropa de abrigo

El gerente de GEACAM se ha referido también a las acusaciones de CCOO sobre el hecho de que la empresa no facilite ropa de abrigo a sus trabajadores. En este sentido, ha explicado que, el pasado 13 de diciembre, el Comité de Seguridad de GEACAM acordó, con el beneplácito de la parte social de la empresa, destinar los denominados "bonos de baja siniestralidad" que tiene pendiente percibir de la Dirección General de la Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social a la adquisición de ropa térmica para el personal del dispositivo de prevención y extinción de incendios. Sin embargo, ese dinero aún no se ha cobrado.

Finalmente, ha asegurado en que el objetivo de la empresa pública “es seguir mejorando las condiciones laborales de sus empleados y con ello también el servicio que reciben los ciudadanos”. En este punto, ha recordado algunos de los avances que se han producido en los últimos meses, como la recuperación del contrato de trabajo a 12 meses o el reconocimiento de la categoría profesional.



“Un esfuerzo que pido al sindicato Comisiones Obreras que no olvide, como no lo hacen muchos trabajadores que así no los han trasmitido, pues es indispensable que haya una buena relación entre la parte social de la empresa y la dirección para avanzar en ese camino hacia la recuperación que nos hemos marcado”, ha afirmado Dolz.