Gestión privada y 1 millón de euros para cambiar el Mercado de Abastos, con locales de hostelería

15/02/2018 Para que se haga con gestión privada nos sobran los alcaldes, concejales....

Lo de que sea de ´´gestión privada´´ debe ser para mantener ese mito nunca demostrado de que la gestión privada es más eficiente que la pública. Eso es tan así que se puso claramente de manifiesto con motivo de las nevadas del mes de enero y éste en la AP-6, de gestión privada, que estuvo colapsada duante horas mientras que la N-6 de titularidad pública estaba totalmente limpia y en funcionamiento. Efectivamente la ´´gestión privada´´ funciona mucho mejor sobre todo para su propietario. Lo que no explican los defensores de esta gestión es que al contribuyente le cuesta lo mismo o más y que los beneficios se obtienen con los bajos salarios de sus trabajadores y el beneficio ´´industrial´´ de la actividad que nos lo ahorraríamos (así como los bajos salarios de sus empleados) si fuera de gestión pública. Por lo demás, el hecho de asignar la gestión al sector privado por estos iluminados no deja de ser mas que un reconocimiento claro y explícito de su incapacidad de gestionar lo público.Y como ellos no saben (cosa que por otra parte les inhabilita para gestionar nada y deberían estar en su casa) se lo encomiendan a un tercero. Y así nos va, claro.