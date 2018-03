Gregorio insinúa que el trasvase Tajo-Segura podría seguir cerrado aunque se recupere Entrepeñas

El Gobierno no trasvasará “automáticamente” al Levante cuando se alcancen los 400 hectómetros

Temas relacionados Agua Medio Ambiente Trasvase Tajo-Segura PP Sacedón El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, ha asegurado que "el grifo" de los trasvases de la cabecera del Tajo hacia el Levante no se abre "automáticamente" cuando los pantanos de Entrepeñas y Buendía lleguen a almacenar 400 hectómetros cúbicos de agua, sino que hay una comisión que "es la que estudia si se tiene que hacer un desembalse".



Gregorio, a preguntas de los medios tras la reunión que ha mantenido este viernes con miembros del sindicato CSIF en Toledo, ha incidido en que "a lo mejor no es necesario" porque los pantanos de las zonas del Júcar y el Segura "están también llenos", deseando que estos embalses "se llenen también".



"Estamos rezando para que esta situación de agua siga adelante", ha continuado el delegado, que ha manifestado su alegría por unas lluvias que, según él, están siendo "muy importantes para paliar los efectos de estos años en los que no ha llovido absolutamente nada".