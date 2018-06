Guadalajara contaminará un 40 por ciento menos dentro de una década

Temas relacionados Alfonso Esteban Antonio Román Francisco Úbeda Agua Ecologismo Medio Ambiente Residuos El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha presentado la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático del Ayuntamiento, en cumplimiento al Pacto de Alcaldes sobre el Clima y la Energía que se firmó en 2017.



Román ha recordado que la meta de dicho pacto es reducir las emisiones de CO 2 en Guadalajara en un 40% hasta 2030 a través de la mejora de la eficiencia energética y un mayor uso de fuentes de energía renovables. También se persigue aumentar la adaptación de la ciudad a las repercusiones del cambio climático.



Desde hace años, el Ayuntamiento está implementado numerosas medidas para reducir la emisión de gases con efecto invernadero. Fruto de ello, la emisión de CO 2 se ha reducido entre 2013 y 2017 en unas 1.268 toneladas.



También el agua

El ahorro de agua derivado de las actuaciones emprendidas por el Consistorio en la mejora de la red de saneamiento y abastecimiento, el ahorro energético y de emisiones del 71% derivado de la sustitución de las luminarias por otras LED, la renovación de la flota de vehículos municipales y su sustitución por otros que utilizan energías alternativas, la incorporación de vehículos de Gas Natural Comprimido en el servicio de transporte urbano, son algunas de las medidas que están contribuyendo a reducir las emisiones de CO 2 .



En esta Estrategia también se tienen en cuenta las previsiones futuras y, en función de ellas, se establecen diferentes medidas o planes de actuación para reducir las emisiones locales de gases de efecto invernadero en diferentes áreas: agricultura y ganadería, saneamiento y abastecimiento de agua, alumbrado público, edificios públicos y residenciales, recogida de residuos, limpieza viaria y partes y jardines, y movilidad y transporte urbano de viajeros.



El documento presentado este miércoles incluye medidas concretas y cuantificadas a desarrollar por el Ayuntamiento de Guadalajara en los próximos años. Algunas de ellas, tal y como ha señalado el alcalde, son proyectos que ya se han realizado o se van a desarrollar hasta 2030. Esta Estrategia se someterá a una auditoría cada dos años.



La Estrategia de cambio climático es un proyecto del Ayuntamiento de Guadalajara con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Fundación Biodiversidad y el Plan de Impulso al Medio Ambiente para la Adaptación al Cambio Climático en España (PIMA Adapta) y la colaboración del Centro de Innovación de Infraestructuras Inteligentes.