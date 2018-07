Temas relacionados Guadalajara Alcarria Guadalajara (Provincia) Despoblación

Los que amanecen pronto en Guadalajara un domingo de verano son náufragos que no se han caído de ningún barco, sino de la cama. Los miras a través de la cristalera de la cafetería y sus rostros son el tuyo, casi con las mismas legañas. A través de sus ojos, tan lánguidos, te asomas a lo mismo que tu ves. Somos un ejército de seres abandonados, que reparte saludos por la mañana con la misma desenvoltura que pésames en los funerales.



Guadalajara está vacía.



No se oyen siquiera los cuartos del reloj del Ayuntamiento.



El aire no cruje con el vuelo de los vencejos.



Aún no hace calor. Pero lo hará.



Entre la nada asoma la sonrisa feliz de ese hombre, con su novio. Dos mesas más allá, una joven de pelo largo se mira para dentro. En la calle, el mismo perro de todas las mañanas saca de paseo a su dueño, al que sólo los tirones de la correa parecen hacerle revivir.



Guadalajara está vacía.



Aguzas el oído para sentir el alboroto de los niños jugando en las plazas de los pueblos de la Alcarria, entre polos de palo y vídeos porno en el teléfono de los más mayores.



La vida bulle estos días entre el frontón y la iglesia, en las mesas atiborradas de botellines, en los críos sin padres pero con abuelos, entre el cura ausente y el médico cardíaco, hastiado ya de atender veraneantes.



Eso es lo que se oye, si escuchas bien.



Guadalajara está vacía.



Y tú, asomado a la vida, mirándola a los ojos.