Guadalajara se suma también a la campaña de la Junta contra la violencia machista

Alberto Rojo hace un llamamiento a la sociedad para que no se callen y denuncien

Temas relacionados Alberto Rojo Guadalajara (Provincia) Junta de Comunidades Feminismo Sucesos Violencia de género Acabar con la violencia machista “es responsabilidad de todas y todos, no de quien sufre esa violencia de género, sino también de aquellas personas que pueden tener conocimiento de algún caso de violencia machista, a quienes pedimos que no se callen”. Con estas palabras el delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo, incidía esta mañana en la necesidad de que cualquier persona que conozca un caso de violencia de género, “lo comunique, lo denuncie para poder acabar con este problema de nuestra sociedad”.



“Es uno de los retos que tenemos, conseguir una sociedad más igualitaria y acabar con la violencia que las mujeres históricamente vienen sufriendo”, ha declarado Alberto Rojo, que ha insistido en la necesidad de que se produzca una implicación de toda la sociedad para acabar con este grave problema, ya que” callarse ante una situación de este tipo constituye un modo más de convertirnos en cómplices y perpetuar la situación”.



Con esta intención desde el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por segundo año consecutivo, se lanza la campaña La Violencia Machista no se Tapa, de la mano de los hosteleros de la región.



En Guadalajara la campaña se desarrolla con la Federación provincial de Turismo, a cuyo presidente, Juan Luis Pajares, ha agradecido esta mañana el delegado de la Junta y la directora provincial del Instituto de la Mujer, Charo Narro, su implicación personal y la de los profesionales de la hostelería adheridos a la campaña.



En concreto van a ser, al menos, 87 establecimientos de Azuqueca, Cabanillas, Sigüenza, Torija y de la capital los que se suman a la iniciativa en la provincia de Guadalajara. Coincidiendo con las fiestas navideñas y la mayor afluencia de personas a estos establecimientos, la intención es que los mensajes lleguen al mayor número posible de ciudadanas y ciudadanos y para ello, estos establecimientos ofrecerán a sus clientes posavasos y servilletas con el lema de la campaña.



El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha es consciente de la necesidad de concienciar a toda la sociedad de que es necesaria su implicación para erradicar la violencia de género y por ello se propone por segundo año la colaboración de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castilla-La Mancha. La campaña forma parte de las iniciativas de concienciación y sensibilización que desde el Instituto de la Mujer se ponen en marcha lo largo de todo el año. Así, la colaboración establecida con la Federación complementa otras actuaciones desarrolladas para erradicar la violencia de género puestas en marcha por el Instituto de la Mujer con otras organizaciones sociales y empresariales.



El delegado de la Junta ha sido contundente al afirmar que desde el Gobierno de Castilla-la Mancha “no vamos a dejar de insistir y de poner en marcha campañas de sensibilización y concienciación en coalición con la sociedad” ante la gravedad de la situación. En este sentido, el responsable provincial del Gobierno regional ha lamentado las cifras de mujeres asesinadas a lo largo del presente año en el país y que suponen que hay cerca de una víctima por semana, lo que Rojo ha calificado como “una auténtica barbaridad”.