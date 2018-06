Guadalajara será un puro videojuego este fin de semana

Temas relacionados Ayuntamiento de Guadalajara Engonga Guadalajara Ocio La ciudad de Guadalajara contará con su propio gran evento de videojuegos, que bajo el nombre de 'Guada Gaming' y podrá disfrutarse en el Espacio Tyce de la ciudad el próximo fin de semana, 23 y 24 de junio.



La organización del evento correrá a cargo de Juan Carlos Caballero 'Adonías', quien además de ser conocido por sus trabajos para prensa al colaborar en la actualidad con revista Fotogramas o la publicación New Súper Juegos, y en su momento con SER Radio Guadalajara, Guadalajara 2000, Revista Oficial PlayStation, GamesTM o haber sido el redactor jefe de Retro Gamer edición española, también dirige el apartado retro en algunas de las ferias de videojuegos españolas más relevantes como Madrid Games Week o Madrid Gaming Experience.



'Guada Gaming' sigue y adapta para la ocasión el modelo dictado por estas ferias, consistiendo el primer gran evento de videojuegos alcarreño en una mesurada mezcla entre videojuego actual y clásico, juegos de mesa y alternativas lúdicas más tradicionales, reforzado todo ello con una cuidada selección de distintos puntos de venta donde adquirir máquinas, títulos y merchandising relacionado con videojuegos.



PlayStation 4, Xbox One, pinball, máquinas arcade, Super Nintendo, Nintendo 64, futbolines, billar, una réplica de 60 metros cuadrados en Scalextric del barcelonés circuito de Montmeló, bartop, PS2 o unidades de realidad virtual, tendrán cabida en 'Guada Gaming'.



El Espacio Tyce será dividido por zonas de tal modo que todos los visitantes de 'Guada Gaming' encuentren una alternativa de juego adecuada a sus gustos y preferencias, es la voluntad de los organizadores del evento que cualquier visitante, sea joven o no tan joven, gocen con su familia y amigos.



'Guada Gaming' será, además, escenario donde la formación musical --a nivel nacional e internacional-- Retro Band Systems presentarán, en exclusiva, su nuevo repertorio sonoro.