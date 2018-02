Guadalajara va a mejor (con reparos)

En la noche del último día del primer mes de 2018, los guadalajareños han podido hacer un inesperado ejercicio de nostalgia. También, de ilusión por el futuro, si las cosas se miran como corresponde. Emitían "Hay que deshacer la casa", una película que en su día vieron bastantes pero que pocos recordaban, tres décadas después. Su mayor mérito para los alcarreños es que se rodó en la capital de la provincia.



Viendo esas imágenes, hay que reconocer que Guadalajara está mejor que antes, excepto por los solares y con algún que otro reparo más. También visten mejor ahora los que por esos años se atrevían con los pantalones de campana.



Desde la distancia que da el paso del tiempo, el embaldosado del Jardinillo en 1986 era pobre, como añejo era el letrero del Hotel Residencia España, tristísimos los desconchones de muchas paredes, cutres los soportales de "Marelvi" (antes de compartir solar con el "Maragato") o como traída del fondo de un poblacho castellano la fachada de la cacharrería de Dávalos... que desde hace tantos años también es un solar, como los más de un centenar que asolan, en toda la amplitud de la palabra, esta derruída ciudad.



Pero entre tanto espacio para hacer crecedera esta Guadalajara cada vez más a medio hacer, ver cómo era entonces la fachada de la actual Biblioteca Provincial, y comprobar lo que es hoy, anima hasta al más pesimista. Lo que no era ya ni sombra de su pasado solariego renació tras una magnífica rehabilitación, pagada con dinero público. Pasen y vean, si son de los pocos que no lo conocen. Es un ejemplo de lo que podemos hacer y de lo que nos puede hacer sentirnos orgullosos de Guadalajara. El caso de la cacharrería, no. El de la Plaza Mayor, tampoco.



Por lo demás, que el cine nos devuelva imágenes de una ciudad todavía más provinciana y fea de lo que la recordábamos no deberíamos tomarlo como una ofensa, sino como un bálsamo. Aguantar como ha aguantado a los Mendoza y a todos los capitostes que siguieron, ya fuera de uno en uno o en estirpe familiar, da pruebas de que Guadalajara es más dura incluso que el acero cortén que durante años nos invadió y ya nadie usa. Aquí, por lo demás, hace un siglo, se pasaba hambre como recordaba el penúltimo número de LA CRÓNICA de 1918. Aquí, ahora, las carencias son otras. Basta leer este diario para hacer inventario.



Cualquier tiempo pasado no fue mejor. Y el que diga que no eres de Guadalajara si no lo conociste o no lo recuerdas es un bobo o un ciego que no pasea por las calles y por eso no ve que están llenas de nuevos guadalajareños, en tránsito hacia el futuro.



Los personajes de "Hay que deshacer la casa" se asomaban desde los balcones de ese gran caserón que Ángel Simón y sus hijos han mantenido en pie y digno de admirarse, movidos por su sensibilidad y con su dinero. Ojalá otros hubieran hecho lo mismo, cuando había ladrillos sobre cualquier solar, sarampión infame que nos ha convertido en la ciudad del aire.



Y aun así, Guadalajara está mejor que antes. Y ahí sigue, para mejorarla. Y vivirla. Sin añoranzas vanas.