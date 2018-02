Guarinos asegura que Page quiere “liquidar” el convenio sanitario de Guadalajara con Madrid

Noticias relacionadas El convenio sanitario con Madrid se romperá cuando haya Neurocirugía y Cirugía Pediátrica aquí Temas relacionados Guarinos Cortes de Castilla-La Mancha Convenio sanitario Hospital de Guadalajara “¿Tiene previsto el gobierno regional romper el Convenio Sanitario con la Comunidad Autónoma de Madrid?”. Esta era la pregunta que ha realizado Ana Guarinos al Gobierno regional en el pleno de las Cortes regionales. Insatisfecha con la respuesta, Guarinos cree ver confirmadas sus sospechas de que "Page no quiere que los enfermos de Guadalajara sean atendidos en los hospitales públicos de Madrid" según lo que recoge el convenio negociado en su día por Cospedal y Echániz.



“Está claro que Emiliano García Page quiere liquidar el convenio sanitario con Madrid porque cada día son más las personas que nos dicen que un familiar suyo, o ellos mismos, han sido trasladados a otros hospitales de Castilla-La Mancha para realizarse pruebas médicas cuando los hospitales públicos de Madrid están más cercanos”, afirma.



“La sinrazón de Page obliga a los enfermos y a sus familiares a tener que recorrer cientos de kilómetros de ida y otros tantos de vuelta para ser atendidos pasando por las mismas puertas de los hospitales de Madrid que están recogidos en el Convenio”. Por eso, Guarinos no ha dudado en subrayar que “Page es una amenaza para la salud de los guadalajareños” y le ha exigido que pague lo que debe y asuma sus compromisos “porque con la salud no se puede jugar”.



Problemas en El Casar

Ana Guarinos también ha lamentado el caso de El Casar y de los pueblos cercanos, pendientes de ver aumentar la plantilla en su Centro de Salud. “Los problemas del Centro de Salud de El Casar son un ejemplo más del estado de abandono en el que Page tiene a la sanidad de Guadalajara y de la región desde que PSOE y Podemos tienen responsabilidades de gobierno”, ha valorado Guarinos.



“Desde hace meses tanto el Ayuntamiento de El Casar –con varias mociones aprobadas- como los vecinos de este municipio –recogiendo firmas- y de los municipios del ámbito de influencia del Centro de Salud vienen reclamando el incremento de la plantilla de los profesionales sanitarios, especialmente de un pediatra y de una enfermera pero Page ha hecho caso omiso a estas peticiones porque no le importa la salud de los vecinos”, ha insistido Guarinos, quien ha subrayado también que “el Centro de Salud de El Casar está con un ratio de tarjetas por pediatra por encima de la media de Castilla-La Mancha y es triste y lamentable que Page no quiera acceder a la petición del Ayuntamiento y de los vecinos para dotar a este centro de Salud de un pediatra más. Esto demuestra lo poco que le importa la salud de las personas”.