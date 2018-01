Guarinos habla de “panorama terrorífico” para definir el estado de la sanidad pública en Guadalajara

Temas relacionados Guarinos PP PSOE Guadalajara (Provincia) Hospital de Guadalajara Listas de espera Sanidad "Desde que gobiernan Page y Podemos, la Sanidad de la región, pero especialmente la de Guadalajara, está viviendo su momento más negro y terrorífico porque faltan profesionales sanitarios, otros prefieren marcharse, como sucede en el Hospital de Guadalajara porque no aguantan más; e igual sucede con los pacientes, que están hartos de esperar a recibir una intervención quirúrgica y prefieren marcharse a otros lugares”.



Así se manifestaba este lunes en una rueda de prensa Ana Guarinos en la que además ha denunciado el “escalofriante” aumento de las listas de espera, listas que, a pesar de estar “maquilladas” por el gobierno de Page y Podemos, reflejan una situación “insostenible”, sobre todo en Guadalajara.



La presidenta del PP de Guadalajara y presidenta del Grupo Popular en las Cortes regionales asegura que en determinados hospitales de la región se han dado situaciones de hacinamiento de pacientes en las salas de espera por no tener camas disponibles en las plantas o porque no hay camas para todos “lo que implica una falta total de previsión del gobierno regional”.



Durante su exposición ante los medios de comunicación, Guarinos ha recordado que en la actualidad Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma de España en la que más tiempo tienen que esperar los pacientes.



“Estamos viviendo una crisis sanitaria sin precedentes en la historia de Castilla-La Mancha provocada por un gobierno que dice no tener dinero para contratar a más médicos y profesionales sanitarios pero que sí tiene dinero para contratar a más asesores y más altos cargos a cuenta del gobierno regional”, sostiene Guarinos.



Además ha denunciado también que "Page se está cargando el convenio sanitario con la comunidad de Madrid”. “Esto supone que, a día de hoy, pacientes oncológicos de Guadalajara están siendo trasladados de manera inhumana a hospitales de Ciudad Real y de Albacete cuando podrían ser atendidos en los hospitales de Madrid o en el propio Hospital de Guadalajara si de verdad existiera aquel Pet-Tac que Page vino a inaugurar pero del que nunca más se supo porque tras la foto y la propaganda correspondiente, ese Pet-Tac ha desaparecido de Guadalajara, en lo que es otra farsa y otra tomadura de pelo de Page hacia los guadalajareños”.



“Ni hay Pet-Tac, ni se mueve un ladrillo en el Hospital ni se abre el parking porque a Page no le da la gana”, asegura Guarinos quien, además, ha calificado el estado de las listas de espera como “vergonzoso” y asegura que “el gobierno de Page no deja de mentir en este asunto”.



Según Guarinos, “hoy hay 1.100 personas más en la lista de espera quirúrgica que en junio de 2015 cuando el PP dejó el gobierno de la región”. Insistiendo en que “en diciembre de 2017 ha vuelto a subir en 306 personas más respecto al mes anterior”.



Sostiene Guarinos que en junio de 2015 solo había 1 persona de Guadalajara esperando más de 6 meses para ser operada, mientras que“a día de hoy son 1.623 los guadalajareños que esperan pacientemente más de 6 meses”. Esta cifra también se ha incrementado respecto al mes anterior en 277 personas. Pero es que, en comparación con junio de 2015 “las lista de espera se ha duplicado en servicios como el de Traumatología y el tiempo de espera se ha triplicado desde que gobierna Emiliano García Page. Lo mismo sucede con algunas especialidades como Cirugía General y Digestivo.



“La realidad de las listas de espera es que están maquilladas, falseadas y manipuladas porque, por ejemplo, el gobierno regional ha sacado de estas listas de espera a todos los pacientes de cirugía menor y con todo y con eso, hay 17.706 personas más en los tramos de espera más largos”, ha asegurado.