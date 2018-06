Habrá recursos contra la absolución del guardia civil que acaba de ser juzgado en Guadalajara

Noticias relacionadas El guardia civil es “no culpable” de matar al atracador que huía en Cabanillas, aunque disparase El pésame del acusado a la familia de la víctima deja visto para sentencia el juicio de la Audiencia Temas relacionados Guardia Civil Juzgados Sucesos Las dos acusaciones particulares personadas en el juicio seguido contra el guardia civil que en octubre de 2013 disparó y mató a un presunto atracador en Cabanillas del Campo recurrirán las sentencia absolutoria hecha pública este mismo viernes.



Las acusaciones que representan a los padres y hermana de la víctima por un lado, y al hijo menor por otro, que pedían en sus conclusiones definitivas 13 años de cárcel para el agente al entender que fue un homicidio doloso eventual, han avanzado a Europa Press para LA CRÓNICA que recurrirán la sentencia porque no están de acuerdo con que el guardia civil haya sido absuelto de todos los cargos tal y como ya anunció al inicio de semana el jurado popular en su veredicto.



La sentencia, dada a conocer este viernes a través del Tribunal Superior de Castilla, recoge, en virtud del veredicto de no culpabilidad al que ya llegó el Tribunal del Jurado, la absolución del agente de los delitos de los que estaba acusado.



En esta sentencia se recoge que existe una "duda razonable" que no permite alcanzar un veredicto de culpabilidad por parte del agente en esta muerte porque "ninguna de las pruebas arrojan certeza absoluta" sobre lo que ocurrió en realidad, en cuanto a si el proyectil se desvió o no, como consecuencia de su impacto previo con algún elemento u objeto de los existentes en el lugar.



Ante esa duda, cuya razonabilidad justifican en atención al resultado de la autopsia de la víctima --en la que se localizó una esquirla metálica en el cuerpo del fallecido, que era reciente y que no coincidía con la composición del proyectil que provocó el fatal desenlace--, y también una de las pruebas periciales que valora que la esquirla "pudo llegar allí a consecuencia de un rebote con alguno de los elementos metálicos que había en el lugar de los hechos", recoge la sentencia que no se pueden considerar probados los hechos.



De esta forma, el jurado absuelve al acusado en aplicación del principio 'in dubio pro reo', una máxima dirigida al órgano decisor para que atempere la valoración de la prueba a criterios favorables al acusado cuando su contenido arroje alguna duda sobre su virtualidad inculpatoria, añade.



Además, recoge que el jurado ha considerado "una duda sobre el modo en que se produjeron los hechos y el disparo que provocó el fallecimiento de la víctima", lo que se traduce en lo que se conoce como "incertidumbre objetiva" y eso les ha llevado a este veredicto.



El 23 de octubre de 2013, el acusado se dirigió con otro agente al lugar para iniciar la búsqueda de los sospechosos y al llegar al lugar y ver a varias personas que hablaban entre ellos y sospechar que podría tratarse de los supuestos autores, gritó: "alto a la Guardia Civil".



Pero tras huir y escuchar el agente a unos de los supuestos atracadores decir: "ya verás tú", realizó un disparo con el arma reglamentaria que ocasionó la muerte del atracador a causa de una "hemorragia por traumatismo arterial y venoso" que le produjo un shock hipovolémico.