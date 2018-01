Hay vida más allá de las rebajas

Esa tarde de viernes, la primera desde el inicio de las rebajas de invierno, en la calle Serrano los pijos y los compradores se mezclan hasta confundirse. No sería extraño que incluso alguno de los que anduvo por la Puerta del Sol cuando el 15-M sea cualquiera de los que jadean y salivan a las puertas de Zara, disponiéndose a entrar en el templo de la nueva religión, ya casi tan vieja como la de los curas.



Al otro lado de la Castellana, por donde corre una riada de todoterrenos que nunca pisarán la tierra ni la nieve, la vida sigue, incluso donde no hay ni una sola tienda en la que comprar lo que no necesitas.



Es la calle de Génova, donde dormita el PP.



Ante las puertas azules (¡ay, los colores y sus códigos!) ya no se reúnen siquiera los rojos de guardia para abuchear inclementes. El mostrador de la entrada tiene un número de clientes equiparables al de esas mercerías que aún se obstinan en vender de tapadillo bragas altas de color carne a clientas improbables. Aquí tampoco hay nadie, más allá de la recepcionista de la nada. En las plantas más altas tampoco se ventea mucho más. Ideas, menos.



Más abajo, la puerta de la Audiencia Nacional hace guardia permanente a la losa de piedra de la casa de enfrente. En lo alto de ese inmueble patricio, decimonónico, aún se recuerda que allí nació un tal José Antonio, sin más apellido. ¿De qué te suena, Carmena?



En las prisiones de España ya han debido merendar en ese momento los libertadores de Cataluña que andan presos. Peor lo pasan varios periodistas que esperan no saben bien qué, con los trípodes de las cámaras plantados ante el Tribunal Supremo y el frío royéndoles las entrañas.



Unas decenas de metros más allá, una pareja hace manos, pero de otro modo. El chico y la chica han dejado en el suelo un trasto, que vomita música a todo volumen. Es de suponer que intentan seguir con sus movimientos el ritmo que les marca el artilugio, calzadas las cuatro manos con guantes de boxeador y entre una espiral de giros sin fin, apuntando al rostro o al plexo solar. Deben quererse mucho, porque amagan y no rematan. A su lado, dos hombres hablan en inglés, indiferentes.



Desde esa esquina de la Plaza de la Villa de París se puede apreciar completa la luminosa fachada del Instituto Francés, tan tricolor, tan marianne, tan utópicamente liberadora de la caspa nacional que no dudas en entrar para comprobar que en su cafetería se habla tan alto o más (mucho más, diría yo,) que en cualquier taberna española. Pero con estilo, eso sí.



Por eso y por algún que otro motivo inconfesable más, te lanzas a la calle, desbocado, con prisas por acogerte a sagrado en los sótanos de "Pasajes", una de esas cada vez más escasas librerías donde puedes encontrarte con los viejos amigos, atrapados para ti entre las cubiertas de cartoné, alineados en los anaqueles, pacientes hasta la eternidad mientras el empleado te sugiere amable que dejes el abrigo sobre la silla y te tomes tu tiempo.



Sólo así te encuentras con aquel chaval de 23 años y recuperas lo que dijo aquel día en Argel, con un brío que jamás perdió. Inauguraban un no se qué cultural, pero él les habló de la cultura para el hombre. Y del hombre de uno en uno tomado, en su dignidad. Era 1937, cuando España ardía, bajo dos masas enfrentadas. Se llamaba Camus, si aún no lo has deducido.



Cuando vuelves de esa acogedora catacumba hasta la calle, te la encuentras más ocura de como la recordabas. Quizá también tan llena de hijos de puta como de costumbre. Salpicada por idiotas, que nunca faltan. Pero entreverada también de buena gente, a la que quizá convenga intentar conocer.



Qué cosa tan simple andar y ver, tarde de invierno huyendo de las rebajas.



La vida es una mierda, pero maravillosa.