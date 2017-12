Heridos dos bomberos y alcanzadas cinco casas por el fuego en Valdepeñas de la Sierra

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

26/12/2017 Incendio en Valdepeñas .

La gente del pueblo dispuesta con los medios que pudieron, fue casi una hora hasta que llegaron los bomberos, y cada vez se complicaba más.

Bravo por el pueblo y Bravo por los bomberos. De la tierra

26/12/2017 Susto de muerte.

Cierto, aquí los héroes en primera instancia, son los vecinos de Valdepeñas de la Sierra, que se jugaron sus vidas para evitar una catástrofe mucho mayor.

Pero no vamos a olvidar la labor de los bomberos, otros héroes, que a pesar de no tener medios humanos suficientes, hacen e hicieron ayer una gran labor, como siempre.



Deseamos que los dos bomberos afectados estén ya perfectamente y mil gracias a todos!! Angee

26/12/2017 Bravo por los vecinos.

No es cierto todo lo que relatan en su artículo, pues hay un detalle de gran importancia y máxima trancendencia para los vecinos de la localidad de Valdepeñas de la Sierra y es que no se desplazaron tantas dotaciones de bomberos como dicen, tardaron más de una hora en llegar y cuando estos hiciendo acto de presencia los vecinos del pueblo con sus propios medios que son bastantes excasos ya lo tenian totalmente controlado algo que no se puede obviar pues sin ellos la catástrofe hubiera sido de dimensiones imposibles ahora de cuantificar. VALDEPEÑEROS SOIS MAGNIFICOS !!!!!!!!!!!